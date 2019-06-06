Гривна резко укрепилась: Курс валют на 6 июня

Курс доллара на межбанке в продаже упал на 24 копейки – до 26,91 грн/долл, курс в покупке снизился на 23 копейки – до 26,88 грн/долл.

На 6 июня, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2693,0098 гривны (-27,6836);

– 100 евро – 3031,5211 гривны (-27,6266).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 27 копеек – до 26,93 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 5 июня.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 24 копейки – до 26,91 грн/долл, курс в покупке снизился на 23 копейки – до 26,88 грн/долл.

Ранее сообщалось, что банки в Украине готовятся снижать ставки по ипотеке в 2019 году. Обвала по ставкам не будет, но на несколько процентов снизят.