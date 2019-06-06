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Гривна резко укрепилась: Курс валют на 6 июня

Комментариев: 1
Курс доллара на межбанке в продаже упал на 24 копейки – до 26,91 грн/долл, курс в покупке снизился на 23 копейки – до 26,88 грн/долл.
Обменники снизили доллар к гривне до 26,80 грн/долл
Обменники снизили доллар к гривне до 26,80 грн/долл
bigmir.net

На 6 июня, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2693,0098 гривны (-27,6836);

– 100 евро – 3031,5211 гривны (-27,6266).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 27 копеек – до 26,93 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 5 июня.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 24 копейки – до 26,91 грн/долл, курс в покупке снизился на 23 копейки – до 26,88 грн/долл.

Ранее сообщалось, что банки в Украине готовятся снижать ставки по ипотеке в 2019 году. Обвала по ставкам не будет, но на несколько процентов снизят.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Michael2811    06.06.2019, 11:24
Оценка:  -1
Michael2811
А что в Украине можно купить за 25 копеек!!!!!
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