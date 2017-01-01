В Кабмине планируют рост доллара к 2022 году до 30,7 грн/долл

Кабинет министров уверен, что евро в таком случае составит 35,2 грн/евро.

Кабмин уверен, что к 2022 году госдолг упадет до 42,4% ВВП НБУ

Министерство финансов Украины сообщило о том, что Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления госдолгом Украины на 2019-2022 года, где указал, что до конца 2019 года курс гривны опустится до 28 гривен за доллар, к 2022-му – до 30,7 гривны.

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Средний курс гривны к доллару в последующие годы составит:

в 2019 году – 27,4 гривны за доллар;

в 2020 году – 28,2 гривны за доллар;

в 2021 году – 29,4 гривны за доллар;

в 2022 году – 30 гривен за доллар; до конца года – 30,7 гривны за доллар.

В свою очередь, курс доллара к евро ожидается на уровне около 1,145 к 1 соответственно. То есть, если в 2022 году за доллар придется выложить 30,7 гривны, то евро будет стоить около 35,2 гривны.

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Темпы экономического роста до конца 2019 года замедлятся с 3,3% до 2,8%. Однако с 2020 года экономика Украины будет набирать обороты:

в 2020 году экономический рост будет наблюдаться на уровне до 3,3%;

в 2021 году – до 3,8%;

в 2022 году – до 4,1%.

В 2019 году госдолг снизился. На конец 2018 года он составлял 52,3% ВВП, в 2019 году – это уже 51,1% ВВП. А к 2022 году упадет до 42,4% ВВП.

Ранее сообщалось, что по данным из госбюджета Украины на 2020 год, минималку подымут на 500 грн, а доллар будет по 28,2 грн. До 2022 года правительство планирует увеличить размер минималки до 5 290 грн.