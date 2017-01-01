Цены на нефть резко выросли

Стоимость нефти выросла более чем на 3% на новостях о том, что США планируют отложить введение пошлин на мексиканские товары.

Мировые цены на нефть эталонных марок растут в пятницу, 7 июня, на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты, пишет Интерфакс.

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Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,54 за баррель, что на $0,87 (1,41%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,67 за баррель, поднявшись на $1,04 (1,72%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,7 (1,33%) - до $53,29 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,91 (1,76%) - до $52,59 за баррель.

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Поддержку рынку ближе к концу сессии в четверг оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Несмотря на подъем, стоимость WTI по-прежнему более чем на 20% ниже апрельского пика, что указывает на сохранение "медвежьего тренда".

Отметим, 5 июня цены на нефть упали ниже 60 долларов за баррель на новостях о росте запасов в США.

Ранее сообщалось, что по заявлению Путина, Россию не интересуют высокие цены на нефть. Российский президент считает, что экономика его страны диверсифицирована и не так зависит от цен на нефть, как Саудовская Аравия.