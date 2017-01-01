Цены на нефть резко выросли
Мировые цены на нефть эталонных марок растут в пятницу, 7 июня, на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты, пишет Интерфакс.
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Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,7 (1,33%) - до $53,29 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,91 (1,76%) - до $52,59 за баррель.
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Поддержку рынку ближе к концу сессии в четверг оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.
Несмотря на подъем, стоимость WTI по-прежнему более чем на 20% ниже апрельского пика, что указывает на сохранение "медвежьего тренда".
Отметим, 5 июня цены на нефть упали ниже 60 долларов за баррель на новостях о росте запасов в США.
Ранее сообщалось, что по заявлению Путина, Россию не интересуют высокие цены на нефть. Российский президент считает, что экономика его страны диверсифицирована и не так зависит от цен на нефть, как Саудовская Аравия.
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