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Гривна усилила рост: Курс валют на 10 июня

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на 17 копеек – до 26,53 грн/долл, курс в покупке снизился на 18 копеек – до 26,50 грн/долл.
В понедельник утром, 10 июня, доллар можно купить по 26,55 грн
В понедельник утром, 10 июня, доллар можно купить по 26,55 грн
bigmir.net

На 10 июня, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2659,5721 гривны (-19,9373);

– 100 евро – 2998,1356 гривны (-20,5979).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 20 копеек – до 26,59 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 7 июня.

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 17 копеек – до 26,53 грн/долл, курс в покупке снизился на 18 копеек – до 26,50 грн/долл.

Ранее сообщалось, что нужно, чтобы открыть свой магазин и как "удержать на плаву". Инвестиции в небольшой магазин площадью 100-120 кв м может составить 30-40 тыс долл.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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