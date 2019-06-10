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Резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

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Золотовалютные резервы Украины сокращаются из-за выплат по долгам. В мае из резервов взяли более миллиарда долларов.
НБУ погашает долги с помощью резервов
НБУ погашает долги с помощью резервов
НБУ

По итогам мая международные резервов Украины снизился на 5,5% (на 1,123 млрд долларов) из-за погашений по госдолгу и на 1 июня составили 19,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка. 

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В целом, в начала года рерервы сократились на 1,418 млрд долларов (на 6,8%).

Как отметили в НБУ, в течение прошлого месяца Украина заплатила 1,8 млрд долларов по внешнему госдолгу, выполнив все обязательства перед МВФ и другими международными финансовыми организациями, а также по еврооблигациям и облигациями внутреннего государственного займа. 

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"Несмотря на пиковую долговую нагрузку, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной. В то же время сохранение достаточно благоприятной ситуации на валютном рынке обеспечило чистую покупку валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке на сумму более 160 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отметим, на начало года резервы Украины составляли 20,820 млрд долларов. За прошлый год они выросли более чем на два миллиарда.

Ранее сообщалось, что Украина выплатила половину долгов на 2019 год. За пять месяцев текущего года по долгам выплачено более 230 миллиардов гривен из 480 запланированных.

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Теги: долги, НБУ, госдолг, Золотовалютные резервы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.06.2019, 10:45
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А до конца года надо выплатить по внешним долгам по над 3 млрд$ и на закупку газа на зиму больше 2 лярдов...
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