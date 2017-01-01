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Остров за 433 млн грн возле Козина под Киевом вернули государству

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Остров отдали еще в 2008 году.
Остров на реке Козинка вернули в управление Украине
Остров на реке Козинка вернули в управление Украине
facebook.com/olena.yarova

Прокуратура Киевской области вернула Украине остров на реке Козинка оценочной стоимостью около 433 миллионов гривен и площадью 32 га на территории Украинского городского совета Обуховского района Киевской области. 

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Так, еще в 2008 году распоряжением Обуховской районной государственной администрации остров передано в частную собственность 16 гражданам для ведения личного сельского хозяйства.

Земельные участки составляют общую площадь 32 га из числа земель водного фонда, а именно окруженного водой острова на реке Козинка и водной поверхности в административных границах Украинского городского совета Обуховского района.

Согласно Закону, к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли водного фонда. 

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С целью восстановления положения, существовавшего до нарушения права собственности на землю и водные ресурсы, прокуратурой Киевской области в Обуховский районный суд предъявлен иск о признании недействительными распоряжения, государственных актов на право собственности и истребования в пользу государства 32 га земель водного фонда.

Учитывая достаточность собранных доказательств и обоснованности заявленных исковых требований, суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры относительно противоправности выбытия спорных земель из государственной собственности и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым иск удовлетворен и истребована земля в пользу государства.

Ранее сообщалось, что люди нардепа Деркача получили 42 га заповедника Конча-Заспы бесплатно. С 2010 года 42 га земли в заповедной зоне между озерами Конча и Заспа оказались во владении людей, принадлежащий окружению народного депутата Андрея Деркача.

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Теги: земля под киевом, коррупция, коррупционные схемы, коррупция в Украине, остров на реке Козинка, приватизация, застройка
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