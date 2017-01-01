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Нацбанк объяснил скачок цен на продукты питания

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Ускорение инфляции обусловлено стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.
Инфляция превысила прогноз: в НБУ назвали причины роста цен
Инфляция превысила прогноз: в НБУ назвали причины роста цен
flickr.com

Фактический показатель инфляции в Украине в мае на уровне 9,6% в годовом выражении превысил траекторию прогноза, опубликованного в инфляционном отчете. Об этом говорится сайте Национального банка во вторник, 11 июня. 

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По информации финрегулятора, ускорение инфляции обусловлено, прежде всего, стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.

Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.  В то же время, базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза - на уровне 7,4% в годовом выражении.  

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"Фактические показатели инфляции, в частности, базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что обновленные оценки влияния этих и других факторов на показатели инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей будут обнародованы 18 июля.

Ранее сообщалось, какими будут цены на продукты в июне: дорогая курятина и дешевые ягоды. Стоимость мяса и молока падать пока не будет.

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Теги: инфляция, НБУ, Нацбанк, продукты питания, цены на продукты, рост цен, цены на рынках
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