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Глава Службы внешней разведки подарил дочери жилье за 14 млн грн - СМИ

Комментариев: 3
Владислав Бухарев является членом партии Батькивщына.
Владислав Бухарев является новым главой Службы внешней разведки, назначенный Зеленским
Владислав Бухарев является новым главой Службы внешней разведки, назначенный Зеленским
facebook.com/vladislav.buharev

Владислав Бухарев, новый глава Службы внешней разведки, назначенный Владимиром Зеленским, подарил своей дочери Юлии квартиру за 14,5 млн грн, а также паркоместо за 950 тыс грн, рассказала журналистка Кристина Бердинских а своей странице в Facebook. 

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Такие данные отмечены в декларации Бухарева за 2018 год. Журналистка отметила, что обычно в декларация чиновники щедро одаривают дорогими подарками своих жен, детей и семью.

"Но в декларации Бухарева супер повезло его дочери – Юлии Бухарев. Девушка задекларировала полученные в 2018 году квартиру стоимостью 14,5 миллионов гривен и место в паркинге за 950 тысяч гривен", – прокомментировала журналистка. 

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Журналистка также упомянула, что годовой доход Владислава Бухарева составляет 818 тыс грн, что затрудняет покупку квартиры в почти 15 млн.

Ранее сообщалось, что около 214 депутатов подозреваются журналистами в коррупции. Движение ЧЕСНО располагает материалами о фигуратах антикоррупционных журналистских расследований.

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Теги: коррупция, коррупция в украине, Владислав Бухарев, глава Службы разведки, декларации, декларации чиновников, декларации нардепов
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Комментариев (3)
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exolot    12.06.2019, 14:12
Оценка:  0
exolot
Глава Службы внешней разведки подарил дочери жилье за 14 млн грн нетрудовых доходов или нажитых преступным путем и за это ему предоставлена возможность воровать по крупному.
гость  (аноним)  12.06.2019, 13:53
Оценка:  -1
гость
Зебилы схавают.
sv_sim    12.06.2019, 13:58
Оценка:  0
sv_sim
Ну вы же схавали это в 2018
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