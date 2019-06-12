Глава Службы внешней разведки подарил дочери жилье за 14 млн грн - СМИ

Владислав Бухарев является членом партии Батькивщына.

Владислав Бухарев, новый глава Службы внешней разведки, назначенный Владимиром Зеленским, подарил своей дочери Юлии квартиру за 14,5 млн грн, а также паркоместо за 950 тыс грн, рассказала журналистка Кристина Бердинских а своей странице в Facebook.

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Такие данные отмечены в декларации Бухарева за 2018 год. Журналистка отметила, что обычно в декларация чиновники щедро одаривают дорогими подарками своих жен, детей и семью.

"Но в декларации Бухарева супер повезло его дочери – Юлии Бухарев. Девушка задекларировала полученные в 2018 году квартиру стоимостью 14,5 миллионов гривен и место в паркинге за 950 тысяч гривен", – прокомментировала журналистка.

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Журналистка также упомянула, что годовой доход Владислава Бухарева составляет 818 тыс грн, что затрудняет покупку квартиры в почти 15 млн.

Ранее сообщалось, что около 214 депутатов подозреваются журналистами в коррупции. Движение ЧЕСНО располагает материалами о фигуратах антикоррупционных журналистских расследований.