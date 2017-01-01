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Нафтогаз снизил цену на газ для населения

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В июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 гривен.
В Украине газ дешевеет второй месяц подряд
В Украине газ дешевеет второй месяц подряд
Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины снизила цену природного газа для населения и других потребителей по специальным обязательствам (ПСО) в июне на 7,3% – до 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 14 июня. 

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"НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне – в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года она составит 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).
 
Таким образом, в июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 гривен по сравнению с маем", – говорится в сообщении. 

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В качестве примера указывается, что конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 гривен. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене, отметили в НАК.

"Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому, потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением по полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", – отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил формулу цены на газ. В Кабинете министров обязали Нафтогаз снизить стоимость газа и назвали принципы формирования новых цен.

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Теги: Украина, газ, Нафтогаз, население, цена на газ, тарифы на газ
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