Индия вводит пошлины на ряд товаров из США
Нью-Дели рассчитывает получить порядка 220 миллионов долларов от введения тарифов на импорт 28 американских продуктов.
Индия вводит повышенные пошлины на ряд товаров из США. Об этом в субботу, 15 июня, сообщило издание The Economic Times со ссылкой на документ Министерства финансов Индии.
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В частности, Нью-Дели намерен обложить повышенными пошлинами некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевицу, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, ввозимые из США.
В общей сложности страна рассчитывает получить от введения этих мер порядка 220 миллионов долларов.
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Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.
Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня.
Ранее сообщалось, что Трамп лишил Индию торговых льгот. Индия не заверила США в обеспечении "справедливого и приемлемого доступа к своему рынку", пояснил Дональд Трамп.
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