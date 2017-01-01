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Индия вводит пошлины на ряд товаров из США

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Нью-Дели рассчитывает получить порядка 220 миллионов долларов от введения тарифов на импорт 28 американских продуктов.
Индия увеличивает пошлины на товары из США
Индия увеличивает пошлины на товары из США
depositphotos.com
Индия вводит повышенные пошлины на ряд товаров из США. Об этом в субботу, 15 июня, сообщило издание The Economic Times со ссылкой на документ Министерства финансов Индии. 

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В частности, Нью-Дели намерен обложить повышенными пошлинами некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевицу, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, ввозимые из США.

В общей сложности страна рассчитывает получить от введения этих мер порядка 220 миллионов долларов. 

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Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.

Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня.
 
Ранее сообщалось, что Трамп лишил Индию торговых льгот. Индия не заверила США в обеспечении "справедливого и приемлемого доступа к своему рынку", пояснил Дональд Трамп.
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Теги: США, Индия, Пошлины, товары, налоги и пошлины
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