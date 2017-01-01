Индия вводит пошлины на ряд товаров из США

В частности, Нью-Дели намерен обложить повышенными пошлинами некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевицу, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, ввозимые из США.

В общей сложности страна рассчитывает получить от введения этих мер порядка 220 миллионов долларов.

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Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.