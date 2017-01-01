Станет ли доллар ниже 26 грн/долл: Прогноз валют на неделю
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, рассказал, что до конца неделю курс валют снизится, но незначительно, передает Bigmir)Net.
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Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 26,2/26,5 грн.
Он напомнил, что с начала июня НБУ купил на валютном рынке 238 млн долл и пополнил этой суммой валютные резервы. При этом Нацбанк ни разу в июне не продавал валюту.
Иосуб объяснил, что такие действия НБУ означают, что за последние две недели предложение валюты на рынке достаточно устойчиво превышает спрос на нее, и без интервенций НБУ доллар мог бы стоить дешевле, чем сейчас, как минимум – ниже 26 грн.
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"Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,38 грн до 26,42 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, снизились за это же время с 26,460/26,490 до 26,360/26,385 (-0,4%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,26/26,55 до 26,24/26,51 (-0,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 1,0%, что свидетельствует о продолжении нормализации ситуации на рынке наличной валюты", - резюмировал Вадим Иосуб.
Ранее сообщалось, что Минфин впервые выпустил шестилетние облигации. Дебютный выпуск гривневых облигаций внутреннего госзайма привлечены на шесть лет под 15,85%.
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