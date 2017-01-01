Станет ли доллар ниже 26 грн/долл: Прогноз валют на неделю

Эксперты отмечают, что без интервенций НБУ доллар мог бы стоить дешевле, чем сейчас.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, рассказал, что до конца неделю курс валют снизится, но незначительно, передает Bigmir)Net.

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Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 26,2/26,5 грн.

Он напомнил, что с начала июня НБУ купил на валютном рынке 238 млн долл и пополнил этой суммой валютные резервы. При этом Нацбанк ни разу в июне не продавал валюту.

Иосуб объяснил, что такие действия НБУ означают, что за последние две недели предложение валюты на рынке достаточно устойчиво превышает спрос на нее, и без интервенций НБУ доллар мог бы стоить дешевле, чем сейчас, как минимум – ниже 26 грн.

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"Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,38 грн до 26,42 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, снизились за это же время с 26,460/26,490 до 26,360/26,385 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,26/26,55 до 26,24/26,51 (-0,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 1,0%, что свидетельствует о продолжении нормализации ситуации на рынке наличной валюты", - резюмировал Вадим Иосуб.

Ранее сообщалось, что Минфин впервые выпустил шестилетние облигации. Дебютный выпуск гривневых облигаций внутреннего госзайма привлечены на шесть лет под 15,85%.