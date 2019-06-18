Гройсман поделился способом увеличить минималку в 2 раза

Премьер-министр уверен, что рост минимальной зарплаты возможен благодаря росту экономики.

Гройсман уверен, что минималку можно поднять до 300 долларов благодаря росту экономики Украины Урядовий портал

В эфире телеканала ICTV премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что минимальную заработную плату в Украине можно увеличить как минимум вдвое, передает ТСН.

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Он уверен, что увеличить минимальную заработную плату можно с помощью роста экономики. А поднять минималку до 300 евро можно всего за 2 года.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имела возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. За ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в 300 долларов", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что печатный станок не является сценарием работы правительства.

"Только экономика – за счет детенизации и инвестиций", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что в Кабмине планируют рост доллара к 2022 году до 30,7 грн/долл. Кабинет министров уверен, что евро в таком случае составит 35,2 грн/евро.