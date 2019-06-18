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Гройсман поделился способом увеличить минималку в 2 раза

Комментариев: 3
Премьер-министр уверен, что рост минимальной зарплаты возможен благодаря росту экономики.
Гройсман уверен, что минималку можно поднять до 300 долларов благодаря росту экономики Украины
Гройсман уверен, что минималку можно поднять до 300 долларов благодаря росту экономики Украины
Урядовий портал

В эфире телеканала ICTV премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что минимальную заработную плату в Украине можно увеличить как минимум вдвое, передает ТСН. 

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Он уверен, что увеличить минимальную заработную плату можно с помощью роста экономики. А поднять минималку до 300 евро можно всего за 2 года.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имела возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. За ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в 300 долларов", - сказал Гройсман. 

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Он отметил, что печатный станок не является сценарием работы правительства.

"Только экономика – за счет детенизации и инвестиций", - сказал он.

Смотреть полное интервью Владимира Гройсмана

Ранее сообщалось, что в Кабмине планируют рост доллара к 2022 году до 30,7 грн/долл. Кабинет министров уверен, что евро в таком случае составит 35,2 грн/евро.

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Теги: зарплата, заработная плата, минимальная зарплата в украине, зарплата в украине, премьер-министр, Владимир Гройсман
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.06.2019, 19:50
Оценка:  0
гость
Аахаха, для каких идиотов это расчитано)))) А премьер не Гроисман ли ) балаболить все мастаки, ты был при власти и судить по делам твоим))) Газ собственной добычи по прежнему продаем населения , как европейский???? кто виноват , Путин???
гость  (аноним)  18.06.2019, 19:46
Оценка:  0
гость
Премьер-министр уверен, что рост минимальной зарплаты возможен благодаря росту экономики... "ГЕНИЙ" ОТКРЫЛ АМЕРИКУ ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ!!!
r-efr    18.06.2019, 19:24
Оценка:  0
r-efr
Новые песни по старому,мы,мы.Вторая серия пошла на ближайшие пять лет.
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