Слуга народа уничтожит "системную коррупцию" конфискацией имущества
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Партия Владимира Зеленского Слуга народа предлагает бороться с коррупцией с помощью нескольких шагов, которые "уничтожат систему". Об этом они сообщили в своем telegram-канале.
"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей. Для этого уже формируем поддержку: невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне и тому подобное", - говорится в сообщении.
Они отметили, что их шаги будут следующими:
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- "создадим полноценную национальную систему электронного управления;
- сделаем радикальное очищение и перезагрузки прокуратуры;
- обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;
- переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;
- усилим ответственность за коррупционные преступления - внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;
- создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию;
- любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;
- примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных".
Ранее сообщалось, что в Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку. Партия Зеленского планирует демонополизировать рынок и увеличить добычу энергоресурсов.
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