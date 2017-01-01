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Слуга народа уничтожит "системную коррупцию" конфискацией имущества

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Также в партии Зеленского предлагают создать систему защиты свидетелей.
Слуга народа обещает активно бороться с системной коррупцией в Украине
Слуга народа обещает активно бороться с системной коррупцией в Украине
depositphotos.com

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Партия Владимира Зеленского Слуга народа предлагает бороться с коррупцией с помощью нескольких шагов, которые "уничтожат систему". Об этом они сообщили в своем telegram-канале.

"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей. Для этого уже формируем поддержку: невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне и тому подобное", - говорится в сообщении.

Они отметили, что их шаги будут следующими: 

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  • "создадим полноценную национальную систему электронного управления;
  • сделаем радикальное очищение и перезагрузки прокуратуры;
  • обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;
  • переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;
  • усилим ответственность за коррупционные преступления - внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;
  • создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию;
  • любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;
  • примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных".

Ранее сообщалось, что в Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку. Партия Зеленского планирует демонополизировать рынок и увеличить добычу энергоресурсов.

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Теги: Слуга народа, партия Зеленского, Владимир Зеленский, коррупция, коррупция в Украине, борьба с коррупцией
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