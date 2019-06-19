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Федрезерв США сохранил базовую процентную ставку

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Ключевая процентная ставка осталась на уровне 2,25-2,5% годовых. Последнее повышение было в декабре 2018 года.
ФРС сохранила базовую ставку
ФРС сохранила базовую ставку
Getty Images
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания 18-19 июня. 

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В релизе ФРС отмечается, что для обеспечения максимальной занятости и стабильности цен целевой диапазон ставки по федеральным фондам сохраняется на уровне от 2,25 до 2,5%.

Подчеркивается, что Федрезерв США не ожидает сокращения базовой процентной ставки в этом году, но прогнозирует ее снижение на 2020 год. 
 
Также был опубликован обновленный прогноз по основным макроэкономическим показателям, согласно которому прогноз роста ВВП США в 2019 году сохранился на уровне 2,1%, прогноз на 2020 год увеличился с 1,9% до 2%. 

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Прогноз инфляции США на 2019 год был снижен до 1,5% с 1,8%, на 2020 год - до 1,9% с 2%.

Уровень безработицы в США, по прогнозам регулятора, снизится до 3,6% в 2019 году, и будет находиться на уровне 3,7% в 2020 году.
 
В ФРС по-прежнему видят возможность роста экономической активности США, рынка труда, а также уровня инфляции, близкой к 2%, однако неопределенность в отношении этого прогноза возросла и дальнейшие решения будут принимать в зависимости от обстоятельств.
 
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал $500 млрд в год от пошлин на товары из Китая. США повысят пошлины на товары из КНР, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся переговоры Трампа и Си Цзиньпина.
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Теги: США, экономика, инфляция, ВВП, прогноз, ФРС, ФРС США
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