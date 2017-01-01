Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Банки Украины увеличили прибыль почти вдвое

Комментариев: 0
За пять месяцев текущего года прибыль банковского сектора превысила общий показатель 2018 года.
В январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли
В январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли
Пресс-центр НБУ

В январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (12,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. 

Читай также: Российский банк отсудил фабрику АВК в Донецке

По данным НБУ, доходы банков за пять месяцев текущего года выросли на 26% до 98,9 млрд грн, тогда как расходы - на 15% до 75,4 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 63,7 млрд грн, комиссионные доходы - 24,3 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 6,5 млрд грн. 

Читай также: НБУ решил ликвидировать банк Хрещатик

В январе-мае 2019 года расходы банков составили 75,4 млрд грн, в том числе процентные расходы - 30,9 млрд грн, общие административные расходы 24,4 млрд грн, отчисления в резервы 5,8 млрд грн.

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высоким", - отметили в пресс-службе НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ отменил обязательную продажу валюты. Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 19 июня 2019 года.

Поделись:
Теги: банки, НБУ, банки Украины, прибыль, Нацбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь