Банки Украины увеличили прибыль почти вдвое

За пять месяцев текущего года прибыль банковского сектора превысила общий показатель 2018 года.

В январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли Пресс-центр НБУ

В январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (12,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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По данным НБУ, доходы банков за пять месяцев текущего года выросли на 26% до 98,9 млрд грн, тогда как расходы - на 15% до 75,4 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 63,7 млрд грн, комиссионные доходы - 24,3 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 6,5 млрд грн.

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В январе-мае 2019 года расходы банков составили 75,4 млрд грн, в том числе процентные расходы - 30,9 млрд грн, общие административные расходы 24,4 млрд грн, отчисления в резервы 5,8 млрд грн.

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высоким", - отметили в пресс-службе НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ отменил обязательную продажу валюты. Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 19 июня 2019 года.