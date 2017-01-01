НБУ увеличил число системно важных банков

С 2016 года системно важными банками неизменно определялись ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Теперь их число увеличилось до 14.

Национальный банк Украины в соответствии с обновленной методологией увеличил число системно важных банков с 3 до 14. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

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В ведомстве отметили, что системно важный банк - это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Нацбанк уделяет особое внимание деятельности таких банков, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы.

Так, с 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. В новый расширенный перечень вошли Укргазбанк, Альфа-банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, Таскомбанк, Универсал Банк, Кредобанк, ОТП Банк и Пивденный.

"Приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности", - объяснили в НБУ.

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В то же время этот статус, уточняют в ведомстве, никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.

Ранее сообщалось, что платежеспособные банки продолжают получать рекордные прибыли. В январе-апреле 2019 года чистая прибыль финучреждений составила 18,1 млрд гривен – на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,7 млрд).

Напомним, что по итогам 2018 года банковская система Украины обновила исторический максимум по прибыли – 21,7 млрд гривен.

Ранее в НБУ заявили, что отмена мелких монет не ускорит инфляцию.

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