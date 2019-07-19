В России начали подмешивать "грязную" нефть к чистой

Российские компании не делают скидок на нефть, в которую подмешана загрязненная. В России в этом "не видят особых проблем".

В России загрязненная нефть в результате инцидента на нефтепроводе Дружба понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга. Содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антона Рубцова.

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"Конечно, немножко подмешивается, поэтому вы видите наши пресс-релизы – мы как раз даем рынку понимание на перспективу, что это достаточно стабильно, что это 3-4, до 4 (ppm – ред.) всегда. Это содержание, которое все заводы могут принимать", – ответил Рубцов на соответствующий вопрос.

На вопрос, нет ли проблем с европейскими покупателями, которые привыкли к нефти с содержанием хлоридов в пределах 2 ppm, Рубцов ответил, что "с таким содержанием особых проблем не видим".

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Чиновник утверждает, что российские компании не делают скидок на нефть, в которую подмешана загрязненная.

"От такой нефти никто не отказывается. Вопрос только в стоимости, возможное влияние, проводим анализ... Компании не делают никакой дисконт, есть рынок же", – ответил он на вопрос, не отказываются ли покупатели от нефти с примесью загрязненной и не делают ли российские компании скидок на такую нефть.

Ранее сообщалось, что по заявлению Геруса, на дизтопливо и сжиженный газ из РФ Кабмин ввел спецпошлины. Такое решения принято в ответ на расширение экономических санкций России.