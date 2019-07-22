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Украина максимально загрузила мощности ГТС по импорту

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Если бы сейчас работали европейские правила, то Украина могла бы импортировать 366 млн кубов.
Запасы в ПХГ Украины стремительно растут
Запасы в ПХГ Украины стремительно растут
Getty Images

По состоянию на 22 июля импорт природного газа в Украину достиг 66,3 млн кубометров в сутки, что соответствует 100% технических мощностей газотранспортной системы. Об этом сообщил директор ООО Оператор газотранспортной системы Сергей Макогон на своей странице в Facebook

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"Этот день настал! Импорт газа достиг 66,3 млн кубометров, что соответствует 100% технических мощностей. Знаковое событие. К сожалению, мы еще не можем использовать всю нашу инфраструктуру на границе, так как большая ее часть все еще контролируется Газпромом и он отказывается приводить правила работы на ней к европейским нормам", – написал Макогон.

Вместе с тем, он отметил, что с 1 января 2020 года эта проблема будет решена. 

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"Если бы сейчас у нас работали европейские правила, то мы могли бы сейчас импортировать 366 млн кубов. 66 – физически и еще 300 – виртуально путем замещения транзитных объемов", – добавил Макогон.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз устраивает предложение ЕК по транзиту. Представитель украинской компании напомнил условия транзита российского газа, предложенные еврокомиссаром.

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Теги: Украина, газ, ГТС, Газпром, Импорт
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Комментариев (1)
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Nikolas_Adver    22.07.2019, 13:51
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Nikolas_Adver
контролируется Газпромом и он отказывается приводить правила работы на ней к европейским нормам

нахyй здесь гейропейские нормы? они что, добывают, поставляют? они его только жрут, нормы вводит тот, кто делает, а барыги только прогибаются...
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