Украина максимально загрузила мощности ГТС по импорту
По состоянию на 22 июля импорт природного газа в Украину достиг 66,3 млн кубометров в сутки, что соответствует 100% технических мощностей газотранспортной системы. Об этом сообщил директор ООО Оператор газотранспортной системы Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
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Вместе с тем, он отметил, что с 1 января 2020 года эта проблема будет решена.
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"Если бы сейчас у нас работали европейские правила, то мы могли бы сейчас импортировать 366 млн кубов. 66 – физически и еще 300 – виртуально путем замещения транзитных объемов", – добавил Макогон.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз устраивает предложение ЕК по транзиту. Представитель украинской компании напомнил условия транзита российского газа, предложенные еврокомиссаром.
Полная версия правил
нахyй здесь гейропейские нормы? они что, добывают, поставляют? они его только жрут, нормы вводит тот, кто делает, а барыги только прогибаются...