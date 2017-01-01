ГФС выявила более 10 тысяч нелегальных работников

Инспекторы выявили нарушения при выплате заработной платы и других доходов на 42,7% предприятиях.

Инспекторы ГФС обнаружили нарушения при выплате зарплаты и других доходов на 42,7% предприятиях depositphotos.com

В январе-июне инспекторы Государственной фискальной службы (ГФС) во время проверок предприятий обнаружили 10,3 тыс работников, труд которых использовался работодателями без оформления трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 30 июля.

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Также инспекторы обнаружили нарушения при выплате заработной платы и других доходов на 42,7% предприятиях. Нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн гривен налога на доходы физлиц, 146,1 млн гривен единого взноса и 35,4 млн гривен военного сбора.

В результате проверок за первое полугодие работодатели дополнительно подписали 82,2 тысяч трудовых договоров с наемными работниками.

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Кроме того, за январь-июнь госрегистрацию получили 11 800 граждан, которые занимались предпринимательством неофициально. В бюджеты дополнительно поступило 12,5 млн гривен налогов и сборов и 14,4 млн гривен единого взноса.

Ранее сообщалось, что более трети украинцев готовы скрывать зарплату, чтобы не платить налоги. Но 77% украинцев хотят знать, куда тратят их деньги из налогов.