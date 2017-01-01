Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Полтаве за 2 млн грн пенсионеры и депутаты "патрулируют" город - СМИ

Комментариев: 0
За ночные патрулирования, фиксацию админнарушений и прочего "добровольцы" получают гонорары.
За 4 года существования организациям должны потратить 2 054 790 грн
За 4 года существования организациям должны потратить 2 054 790 грн
Трибуна

На основании местной целевой программы "борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на 2016-2020 года" в Полтаве финансируют гражданские формирования. 

Читай также: Мини-отель и квартира на Печерске: Чем "внезапно" владеет семья Мосийчука

Работа таких опорных пунктов заключается в том, что граждане добровольно присоединяются к обеспечению безопасности в городе - выходы на ночные патрулирования, фиксация административных нарушений, помощь полиции. За это "добровольцы" получают определенные гонорары.

В расследовании Лилии Войцехвоской говорится о том, что за 4 года существования организациям должны потратить 2 054 790 грн, передает Трибуна.

Журналисты выяснили, что работа таких пунктов существует только на бумаге, так как большинство зданий находятся в запущенном состоянии, некоторые - находятся в погребах и подвалах. 

Читай также: НАПК выявили проблемы в декларациях нардепа Кононенко и мэра Филатова

Кроме того, "добровольцами" на большинстве пунктов записаны или старики, или депутаты. 

Пункты должны регулярно представлять отчеты, но в них часто указывается только проведение профилактических бесед, что проверить невозможно. Журналисты провели возле одного из опорных пунктов целый день, но оттуда так никто и не вышел.

По данным патрульной полиции она сейчас не сотрудничает ни с одной из общественных формирований.

На запрос журналистов Шевченковская районная рада подала таблицу о деятельности формирований сразу по всем 6 пунктам.

Отчетность по опорным пунктам в Полтаве
Отчетность по опорным пунктам в Полтаве
Трибуна

За январь-июнь 6 пунктов профинансированы на 192 тыс грн, то есть каждый месяц выплачивалось по 4 тыс грн. Председательствует 6 опорными пунктами Сергей Данилов, член ОФ "Городская спецдружина". 

Читай также: Украинский реестр коррупционеров закрыли: Что будет

Результаты общественных формирований по 2019 оставляют желать лучшего. По предоставленным отчетам от Киевского районного совета (8 опорных пунктов), видно, что некоторые пункты за 4 месяца не имеют никакого результата.

Отчетность по опорным пунктам в Полтаве
Отчетность по опорным пунктам в Полтаве
Трибуна

Ранее сообщалось, что налогового работника словили на взятке дровами для тещи. В переводе на рыночную стоимость взятка составляла 7615 грн.

 

Поделись:
Теги: коррупция, коррупция в украине, растрата госсредств, растрата средств, коррупционные схемы, борьба с преступностью
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь