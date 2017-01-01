В Полтаве за 2 млн грн пенсионеры и депутаты "патрулируют" город - СМИ

За ночные патрулирования, фиксацию админнарушений и прочего "добровольцы" получают гонорары.

За 4 года существования организациям должны потратить 2 054 790 грн Трибуна

На основании местной целевой программы "борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на 2016-2020 года" в Полтаве финансируют гражданские формирования.

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Работа таких опорных пунктов заключается в том, что граждане добровольно присоединяются к обеспечению безопасности в городе - выходы на ночные патрулирования, фиксация административных нарушений, помощь полиции. За это "добровольцы" получают определенные гонорары.

В расследовании Лилии Войцехвоской говорится о том, что за 4 года существования организациям должны потратить 2 054 790 грн, передает Трибуна.

Журналисты выяснили, что работа таких пунктов существует только на бумаге, так как большинство зданий находятся в запущенном состоянии, некоторые - находятся в погребах и подвалах.

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Кроме того, "добровольцами" на большинстве пунктов записаны или старики, или депутаты.

Пункты должны регулярно представлять отчеты, но в них часто указывается только проведение профилактических бесед, что проверить невозможно. Журналисты провели возле одного из опорных пунктов целый день, но оттуда так никто и не вышел.

По данным патрульной полиции она сейчас не сотрудничает ни с одной из общественных формирований.

На запрос журналистов Шевченковская районная рада подала таблицу о деятельности формирований сразу по всем 6 пунктам.

Отчетность по опорным пунктам в Полтаве Трибуна

За январь-июнь 6 пунктов профинансированы на 192 тыс грн, то есть каждый месяц выплачивалось по 4 тыс грн. Председательствует 6 опорными пунктами Сергей Данилов, член ОФ "Городская спецдружина".

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Результаты общественных формирований по 2019 оставляют желать лучшего. По предоставленным отчетам от Киевского районного совета (8 опорных пунктов), видно, что некоторые пункты за 4 месяца не имеют никакого результата.

Отчетность по опорным пунктам в Полтаве Трибуна

Ранее сообщалось, что налогового работника словили на взятке дровами для тещи. В переводе на рыночную стоимость взятка составляла 7615 грн.