Мини-отель и квартира на Печерске: Чем "внезапно" владеет семья Мосийчука

Родственники главы Госреестра Украины Вадима Мосийчука за время его работы на должности обзавелись элитным имуществом.

Счетная палата Украины обвинила главу Госреестра Вадима Мосийчука в неэффективном использовании 1,7 млрд грн, а также в нанесении ущерба в размере 318 млн грн.

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А за время пребывания Мосийчука на должности его жена открыла мини-отель, его матери подарили квартиру в элитной новостройке на Печерске стоимостью несколько миллионов гривен, говорится в расследовании Bihus.

Так, мать Вадима Мосийчука обзавелась квартирой в 183 кв м на Печерске в 2019 году. Дом бизнес-класса по улице Деловой возвели в 2012 году, а квартиры в нем продаются от 7 до 9 млн грн. Данные из реестра недвижимости свидетельствуют, что квартиру мать Мосийчука получила в подарок.

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Мосийчук утверждает, что для него информация о появлении у матери подарка в виде элитной квартиры в Киеве - это новость. Он даже попросил адрес и номер квартиры, но за несколько недель не предоставил никаких дополнительных объяснений о происхождении драгоценных подарка.

Предыдущая владелица квариры, жительница Житомирской области, отказалась комментировать щедрый подарок.

Квартира мамы Мосийчука в доме по улице Деловой на Печерске в Киеве Bihus.info

Кроме того, без ведома Мосийчука в 2016 году у его тещи точно также появилась 2-х комнатная квартира возле Администрации президента Украины. Похожие квартиры в этом же доме продают от 4 млн грн.

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Вадим Мосийчук сообщил журналистам, что заработал миллионы до госслужбы: "В 29 лет я уже был гривневым миллионером. В 35 лет я уже заработал первый миллион долларов. Вы же об этом не знаете".

Однако, в декларациях информация о заработанных миллионах Мосийчука отсутствует. По итогам 2015 года, года назначения Мосийчука на должность, чиновник с женой задекларировали в целом 250 тыс долларов сбережений.

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В 2017 году жена чиновника приобрела новый Мерседес GLE за 2 млн грн и более гектар земли под Киевом как будто за 300 тыс гривен. Вскоре на этой земле начали возводить коттеджи и строить солнечные электростанции.

В начале 2019-го там открылся мини-отель зеленого туризма. Председатель Госрезерва признает, что этим бизнесом занимается его жена, но утверждает, что никакого отеля нет - кажется только один коттедж, а другой дом - это сауна.

На официальной странице отеля коттеджи вспоминаются в множестве, а администрация рассказала, что там работают уже 2 коттеджа по 92 кв м, а еще два, и бассейн, откроются в ближайшее время.

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Все четыре дома хорошо видно с воздуха. На территории заметный фундамент для пятого коттеджа. На крышах домов, а также на земле рядом строятся солнечные панели.

По закону коттеджи должны декларироваться еще на стадии незавершенного строительства, как и займы на них. Но глава Госрезерва говорит, что не собирается декларировать эти здания.

"Я лично ничего не планирую строить и декларировать. Потому что всем этим занимается жена со своими бизнес-партнерами, с банковскими структурами, с которыми она ведет переговоры", - говорит Вадим Мосийчук.

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По итогам 2018 Мосийчук задекларировал только один коттедж жены, и о том вспомнил не с первого раза - уже в исправленной декларации. О кредитах на этот бизнес в декларациях должностного лица вообще не идет.

Отмечается, что Вадим Мосийчук назначен на должность главы Госрезерва летом 2015 года по инициативе тогдашнего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичюса именно с целью убрать коррупцию из этих закупок.

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