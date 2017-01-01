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Жены Мураева и их квартиры: Недвижимость лидера Оппоблока – фото

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Евгений Мураев является первым номером в списке партии Оппозиционный блок.
Евгений Мураев со второй женой Екатериной Гордиенко
Евгений Мураев со второй женой Екатериной Гордиенко
facebook.com/EkaterynaGordiienko

Евгений Мураев является лидером пророссийской партии Наши, которая объединилась с Партией мира и развития, Возрождение и Доверяй делам, которые теперь имеют название Оппозиционный блок. 

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24 Канал проверил, какой недвижимостью владеет лидер Оппозиционного блока, который уже был депутатом 6 и 7 созыва, во время которых в 2017 году принял участие лишь в 0,4% голосований, а в 2018-м пропустил 99,11%.

В декларации за 2017 год Мураев указал, что владеет квартирой в Харькове площадью в 170,6 кв м, стоимость которой на момент покупки в 2006 составляла более 1 млн грн.

В апреле 2017 года политик расстался с женой, с которой проживал с 2005 года, свою единственную квартиру, оставив за собой право безвозмездного пользования этой недвижимостью.

Евгений Мураев с первой женой Валерией Тарановой
Евгений Мураев с первой женой Валерией Тарановой
facebook.com/yevgeniy.murayev

В Киеве депутат снимает номер в отеле "Национальный" площадью 53 квадратных метра. В интервью изданию Гордон он объяснил, что номер в отеле выдавали каждому депутату, который приехал работать в Киев из другого города. 

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"Меня часто упрекают, что у меня есть компенсация за квартиру. Это просто закрепленный за каждым нардепом номер. Когда появились электронные декларации, нас обязали указывать это как доход", – отметил он.

Например, в 2017-м году Мураев получил за гостиничный номер компенсацию от Аппарата Верховной Рады в размере 191 тысячи гривен.

Также, в Харькове лидер Оппоблока арендует нежилое помещение площадью в 128,6 кв м. 

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В декабре 2018 года Евгений Мураев женился на юристке и актрисе Екатерине Гордиенко. В этом же году она появилась в его декларации. Согласно документу, женщина владеет бесплатным правом пользования на две квартиры в Киеве.

Владельцем одной из них, площадью 157,1 квадратных метров, указана гражданка Украины Грицак Наталья Васильевна. Второй квартирой на 116,5 квадратов владеет Лавренюк Елена Ярославовна. 

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Кроме того, в открытом многоязычном проекте Wikimapia указано, что Мураев якобы является владельцем дома в городе Змиев на Харьковщине, который незадекларирован. Именно в этом городе родился политик, а в 2010-2012 годах был председателем Змиевской райгосадминистрации.

Незадекларированный дом Мураева в городе Змиев на Харьковщине
Незадекларированный дом Мураева в городе Змиев на Харьковщине
24 Канал

Ранее сообщалось, где живет жена и глава партии Шария Ольга Бондаренко с мужем: с Оболони в Европу.

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Теги: Евгений Мураев, недвижимость Мураева, Оппозиционный блок, недвижимость депутатов, декларации, выборы 2019, парламентские выборы 2019, выборы в Верховную Раду 2019
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