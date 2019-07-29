Пэрис Хилтон договаривается о покупке элитного курорта в Закарпатье - СМИ

Команда Хилтон уже несколько недель ведет переговоры о покупке.

Собственные источники украинского издательства Укринформ сообщили, что команда Перис Хилтон уже несколько недель ведет диалог о покупке украинского комплекса "Деренивская Купиль", который находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода.

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На данный момент стороны обсуждают детали, а сделка будет закрыта уже к концу лета.

Отмечается, что в будущем году с подачи Пэрис "Деренивская Купиль" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты.

Так, впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине.

Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений. В ноябре 2018 года Пэрис рассталась с Крисом. Но не с идеей покупки комплекса.

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Деренивская Купиль находится в урочище Деренивка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостиннично-оздоровительном комплексе Ирис с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом Серебряные Термы.

Фишка комплекса – дендропарк с коллекцией в 5 тысяч насаждений и целебная вода (рядом открыт одноименный завод минеральных вод).

Ранее сообщалось, что Эд Ширан скупил соседние дома, чтобы никто не жаловался на шум. Соседи популярного британского певца постоянно жаловались в полицию на музыку и громкие вечеринки в доме звездного соседа.