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Пэрис Хилтон договаривается о покупке элитного курорта в Закарпатье - СМИ

Комментариев: 2
Команда Хилтон уже несколько недель ведет переговоры о покупке.
Пэрис Хилтон договаривается о покупке элитного курорта в Закарпатье - СМИ
© derenivska-kupil.ua
Фото 1/7
  • Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
  • Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
  • Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
  • Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
  • Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
  • Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
  • Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
Пэрис Хилтон договаривается о покупке элитного курорта в Закарпатье - СМИ
Пэрис Хилтон купит элитный курорт в Закарпатье
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Собственные источники украинского издательства Укринформ сообщили, что команда Перис Хилтон уже несколько недель ведет диалог о покупке украинского комплекса "Деренивская Купиль", который находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода. 

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На данный момент стороны обсуждают детали, а сделка будет закрыта уже к концу лета.

Отмечается, что в будущем году с подачи Пэрис "Деренивская Купиль" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты.

Так, впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине.

Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений. В ноябре 2018 года Пэрис рассталась с Крисом. Но не с идеей покупки комплекса. 

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Деренивская Купиль находится в урочище Деренивка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостиннично-оздоровительном комплексе Ирис с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом Серебряные Термы.

Фишка комплекса – дендропарк с коллекцией в 5 тысяч насаждений и целебная вода (рядом открыт одноименный завод минеральных вод).

Ранее сообщалось, что Эд Ширан скупил соседние дома, чтобы никто не жаловался на шум. Соседи популярного британского певца постоянно жаловались в полицию на музыку и громкие вечеринки в доме звездного соседа.

 

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Теги: Пэрис Хилтон, Деренивская Купиль, Карпаты, Закарпатье, покупка недвижимости, недвижимость в Украине
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Комментариев (2)
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ANDREICH    29.07.2019, 16:28
Оценка:  +1
ANDREICH
а межигіря яника не хоче купить?
мидори    29.07.2019, 16:38
Оценка:  0
мидори
краще рошен
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