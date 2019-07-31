В Минфине сделали выговор НБУ за укрепление гривны
Министр финансов Украины Оксана Маркарова написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика о том, что она недовольна бездействием Национального банка, который, по ее мнению, не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривны.
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"Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", — сообщила Маркарова, поддержав позицию Сульжика о том, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетную) и отменить все ограничения на движение капитала в стране.
В свою очередь, Сульжик считает бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса валют "граничащим с преступной халатностью".
"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладили полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы (по продаже ОВГЗ— ред.) публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также.
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Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания — задача НБУ. Здесь мы только свою позицию можем высказывать что мы и регулярно и делаем", — добавила Маркарова, ответив на критику о том, что Минфин делает недостаточно для сдерживания укрепления гривны.
Ранее сообщалось, что доллар в Украине рухнул из-за выборов: эксперт рассказал, в чем риск. По мнению специалистов, политика является причиной резкого обвала курса.
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