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В Минфине сделали выговор НБУ за укрепление гривны

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Маркарова раскритиковала НБУ за не сдерживание падения курса валют.
В Минфине считают, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы и снизить процентные ставки
В Минфине считают, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы и снизить процентные ставки
Пресс-центр НБУ

Министр финансов Украины Оксана Маркарова написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика о том, что она недовольна бездействием Национального банка, который, по ее мнению, не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривны. 

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"Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", — сообщила Маркарова, поддержав позицию Сульжика о том, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетную) и отменить все ограничения на движение капитала в стране.

В свою очередь, Сульжик считает бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса валют "граничащим с преступной халатностью". 

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладили полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы (по продаже ОВГЗ— ред.) публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также. 

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Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания — задача НБУ. Здесь мы только свою позицию можем высказывать что мы и регулярно и делаем", — добавила Маркарова, ответив на критику о том, что Минфин делает недостаточно для сдерживания укрепления гривны.

Ранее сообщалось, что доллар в Украине рухнул из-за выборов: эксперт рассказал, в чем риск. По мнению специалистов, политика является причиной резкого обвала курса.

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Теги: доллар, доллар в украине, Министерство финансов, Оксана Маркарова, Роман Сульжик, НБУ, курс валют, валюта в украине, падение доллара, обмен валют
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Комментариев (3)
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Потому_что    31.07.2019, 14:40
Оценка:  0
Потому_что
Более дебильного утверждения давно не слышал, то есть обесцененная гривна в приоритете в Минфине? Клоуны некомпетентные.
Sergey Sergeevic    31.07.2019, 14:33
Оценка:  +1
Sergey Sergeevic
верните долор по 8 хапуги! Наказывать за укрепление национальной валюты, это пздц, театр абсурда епта...
Peyot    31.07.2019, 14:27
Оценка:  -4
Peyot
не парьтесь сейчас каломойский пинчук медвечдку скупят всю гривну по 24,5 а зимой когда курс будет 35 откроют рынок земли и гос банки продадут.... а рагулье зеленое так ничего и не пойдет ...
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