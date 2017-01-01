Авакову заплатили в 3 раза больше за "интенсивный труд" и коммандировки

В июне зарплата министра внутренних дел составила 48,2 тыс грн.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о том, что зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова составила в июне 48,2 тыс гривен, его заместителей - от 72,9 тыс до 93,4 тыс гривен, государственного секретаря министерства - 76,1 тыс гривен, передают Украинские новости.

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Так, начисленная зарплата состоит из должностного оклада в 14 222 грн.

Вся остальная сумма включала в себя: надбавка за выслугу лет - 4 693 гривны, надбавка за интенсивность труда - 14 222 гривны, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 2 844 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 2 844 гривны, индексация - 183 гривны, командировочные - 9 237 гривен.

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Материальная помощь министру за июнь не начислялась.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 93,4 тыс гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 89,6 тыс гривен, Вадима Трояна - 72,9 тыс гривен, Сергея Гончарова - 83,4 тыс гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 76,1 тыс гривен.

Ранее сообщалось, что половина украинцев готовы работать за 10 тысяч. Работа с зарплатой до 10 тысяч ищут 52% украинцев, а до 25 тысяч - 41%, свидетельствуют данные исследования.