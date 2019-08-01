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Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа

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Трехсторонние переговоры по газу пройдут в Брюсселе 16 сентября. При этом РФ пока не назвала своих представителей на этой встречи.
Андрей Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по газу
Андрей Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по газу
пресс-служба Нафтогаз

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью Handelsblatt

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По его словам, трехсторонние переговоры по газу запланированы на 16 сентября. В то же время, как отметил Коболев, Россия пока не назвала своих представителей на этой встречи. Кроме того, он выразил сомнения, что после запуска трубопровода Северный поток-2 Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину.

"Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз рассказал об иске к РФ по активам в Крыму. Гаагский трибунал вынесет решение о компенсации убытков Нафтогаза по активам в Крыму не ранее конца 2020 года.

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Теги: газ, Нафтогаз, транзит газа, газовые переговоры, Андрей Коболев, газовые переговоры в Брюсселе
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Вепр    01.08.2019, 16:13
Оценка:  0
Вепр
Чому це лайно, ще не викинули з посади?
Хай здохне проклятий виродок зі своєю старою шкапою, що в штатах!
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