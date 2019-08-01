Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа

Трехсторонние переговоры по газу пройдут в Брюсселе 16 сентября. При этом РФ пока не назвала своих представителей на этой встречи.

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью Handelsblatt.

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По его словам, трехсторонние переговоры по газу запланированы на 16 сентября. В то же время, как отметил Коболев, Россия пока не назвала своих представителей на этой встречи. Кроме того, он выразил сомнения, что после запуска трубопровода Северный поток-2 Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину.

"Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз рассказал об иске к РФ по активам в Крыму. Гаагский трибунал вынесет решение о компенсации убытков Нафтогаза по активам в Крыму не ранее конца 2020 года.