Портнов заявляет, что Гонтареву хотят экстрадировать из Великобритании

По словам Портнова, ГБР открыло новое уголовное производство на Гонтареву.

По словам Портнова, Гонтареву могут экстрадировать из Великобритании Пресс-центр НБУ

В своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации Президента при экс-президенте беглеце Викторе Януковиче Андрей Портнов сообщил, что Валерии Гонтаревой грозит розыск и экстрадиция из Великобритании.

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Он уточнил, что основным предметом разбирательств является хищение преступной группой в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, "с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины", из концерна Укроборонпром, а также многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под фальшивые контракты.

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Портнов утверждает что по описанному преступлению почти все документы подписаны тогдашней главой НБУ Гонтаревой.

"Две повестки на допрос, если неявка - обращение в суд, розыск и начало процедуры экстрадиции из Великобритании. Две-три недели", - прокомментировал Портнов.

Ранее сообщалось, что исполнительная служба арестовала 4,3 тыс грн Порошенко по иску Портнова. Средства арестованы на счете партии Порошенко Европейской солидарности.