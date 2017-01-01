Цена на нефть обвалилась на 7% за день

Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $60,48 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $53,98.

Мировые цены на нефть эталонных марок стремительно снижаются на фоне решения Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 1 августа.

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Так, по состоянию на 20:30 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $4,57 (7,03%) – до $60,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) обвалилась на $4,60 (7,85%) – до $53,98 за баррель.

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Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,50 в пользу Brent.

Накануне Федеральная резервная система США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 2-2,25%.

Также стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.