Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Европейские компании закачали в ПХГ Украины 1,4 млрд кубов газа

Комментариев: 1
В подземных хранилищах находится более 4 млрд куб м газа, принадлежащего компаниям, не входящим в группу Нафтогаз.
Компании из других стран активно используют украинские ПХГ
Компании из других стран активно используют украинские ПХГ
Getty Images

Услугой хранения природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) пользуется 31 международная компания. Они хранят в режиме таможенного склада 1,4 млрд кубометров газа. Об этом накануне сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на своей странице в Facebook

Читай также: Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа

"В настоящее время имеем контракты с 31 международной компанией на хранение газа в украинских ПХГ. Они закачали в наши хранилища и хранят там в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд куб. м газа – эта цифра значительно превышает наши ожидания", – написал он.

Коболев считает, что использование украинских ПХГ станет еще более привлекательным после запуска Украиной услуги "транспортировка на короткие дистанции". 

Читай также: Газ дешевеет: Сколько украинцы заплатят в августе

"Еще один критический фактор, от которого будет зависеть будущее наших хранилищ, – проведение анбандлинга по правильной модели. После его завершения украинскими ПХГ должен управлять профессиональный и надежный оператор, пользующийся доверием у участников рынка", – подчеркнул глава НАК.

В целом, по его данным, в настоящее время в ПХГ находится более 4 млрд куб м газа, принадлежащего компаниям, не входящим в группу Нафтогаз.

Ранее сообщалось, что Украина заполнила свои ПХГ газом на 50%. В Украину за сутки поступило из Европы более 65 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.

Поделись:
Теги: газ, Нафтогаз, хранилище, хранилища, ПХГ, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Alexsy    02.08.2019, 13:49
Оценка:  0
Alexsy
С какой стороны трубы закачали?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь