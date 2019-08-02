Европейские компании закачали в ПХГ Украины 1,4 млрд кубов газа
Услугой хранения природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) пользуется 31 международная компания. Они хранят в режиме таможенного склада 1,4 млрд кубометров газа. Об этом накануне сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
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Коболев считает, что использование украинских ПХГ станет еще более привлекательным после запуска Украиной услуги "транспортировка на короткие дистанции".
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"Еще один критический фактор, от которого будет зависеть будущее наших хранилищ, – проведение анбандлинга по правильной модели. После его завершения украинскими ПХГ должен управлять профессиональный и надежный оператор, пользующийся доверием у участников рынка", – подчеркнул глава НАК.
В целом, по его данным, в настоящее время в ПХГ находится более 4 млрд куб м газа, принадлежащего компаниям, не входящим в группу Нафтогаз.
Ранее сообщалось, что Украина заполнила свои ПХГ газом на 50%. В Украину за сутки поступило из Европы более 65 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.
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