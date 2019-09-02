Сегодня украинской гривне исполняется 23 года: Интересные факты
Денежная реформа 1996 года длилась всего две недели - с 2 по 16 сентября. В этот период продолжался обмен карбованцев на гривну (100 000 карбованцев = 1 гривна), а после 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.
Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на НБУ.
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На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трл карбованцев. В результате перехода на гривну было изъято 97% эмитированных купюр. При этом Нацбанк ввел в наличное обращение гривны на сумму более 3,1 млрд.
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На украинских землях чеканку собственной валюты начал киевский князь Владимир Великий. Эти монеты - первые государственные документы, сохранившие изображение трезубца. На лицевой стороне монеты изображен князь, сидящий на престоле, трезубец и надпись “ВЛАДИМИР НА СТОЛЕ“. На оборотной стороне - чеканка лика Иисуса Христа и надпись “А СЕ ЕГО ЗЛАТО“.
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В отличие от стран Запада, которые начинали чеканки собственных монет, копируя римские с чужими портретами и надписями, украинские монеты содержат исключительно древнерусские надписи и изображения своих князей.
В XII-XIV веках Киевская Русь переживала период феодальной раздробленности, а чеканка монет прекратилась. Роль денег выполняли преимущественно серебряные слитки, которые назывались “гривнами“.
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Во времена национально-освободительной борьбы в 1917-1921 годах большое значение в развитии самостоятельного и суверенного государства имело внедрение национальной валюты и создание независимой банковской системы.
1 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы - гривны, которая делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 карбованца.
Гетман Павел Скоропадский, придя к власти в апреле 1918 года, восстановил как основную денежную единицу карбованец, который делился на 200 шагов. Было подготовлено эскизы банкнот достоинством 10, 25, 50, 100, 250 и 1000 карбованцев.
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Длительная борьба воинов ОУН-УПА за независимость Украины требовала постоянной помощи от населения. В те времена рассчитывались “бофонами“ - односторонними (реже двусторонними) денежными документами с национальной символикой и символикой ОУН и УПА.
С 2 по 16 сентября 1996 года в Украине состоялась денежная реформа, в результате которой национальной валютой стала гривна. Национальный банк Украины ввел банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен.
С 1994 года в Украине открыта Банкнотная фабрика, а в апреле 1998 года был основан монетный двор. Теперь украинская гривна печатается по самым современным мировым технологиям, а с недавних пор - с использованием украинского льна.
Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует новую программу от МВФ на 10 миллиардов долларов.
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