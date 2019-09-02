"Рост экономики 40% и миллион рабочих мест": Что еще пообещал премьер-министр

Новый премьер-министр очертил основные задачи на ближайшие 5 лет.

Главный вызов для нового правительства - экономический рост Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи Президента Украины с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров, правоохранительных органов.

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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"Цель моей команды - добиться роста экономики минимум на 40% в течение пяти лет. Это быстрая, амбициозная, но реалистичная задача. Экономический рост создаст в Украине около 1 млн рабочих мест", - сказал Алексей Гончарук.

До конца месяца Правительство Гончарука представит новую Программу деятельности Кабинета Министров, которая впервые в истории будет написана с помощью компьютерной программы, а не на бумаге.

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"Эта программа будет более человекоориентированная. В ближайшее время мы представим проект Государственных универсальных стандартов. В нем мы опишем обычные жизненные ситуации, в которые вмешиваются государственные учреждения. Например, мы опишем, за какой промежуток времени должны доезжать быстрая и пожарная к гражданам. И, основываясь на этих стандартах, мы будем реформировать государственные структуры", - сказал Председатель Правительства.

Он добавил, что задача его команды - преодолеть бедность, так как выжить на существующий прожиточный минимум невозможно.

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"Составной частью этой задачи является тарифы. Цифры в платежках должны быть меньше, и мы сейчас думаем, как это сделать ", - отметил Алексей Гончарук.

Премьер-министр также подчеркнул, что в течение следующих пяти лет его команда должна провести ряд сложных реформ - валютную либерализацию, налоговую реформу, либерализацию рынка труда и рынка земли. В планах правительства также восстановить 24 тыс км дорог и покрыть всю территорию качественным и быстрым интернетом.

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По словам премьер-министра, следующий год станет годом цифровизации страны. С 1 октября Правительство уже планирует отказаться от бумажного обращения документами между государственными органами власти. А к концу года новое правительство планирует завершить полную инвентаризацию страны.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поставил задачи правительству.

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