Гончарук: Нам нужно позволить операции с землей для всех
Никаких преференций для отечественных покупателей на украинском рынке земли не предвидится. Землю будут готовы продать любому покупателю с деньгами. Однако для этого он обязан выполнить одно обязательное условие: зарегистрироваться в Украине как юридическое лицо. Об этом сообщил недавно назначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телепрограммы “Свобода слова“ на канале ICTV.
Отечественные и зарубежные покупатели должны иметь равные права на земельном рынке, который намереваются открыть в Украине уже в ближайшее время. Вопрос об отмене моратория на продажу украинских сельскохозяйственных угодий – уже почти решенный вопрос. Осталась формальность: проголосовать его в Раде. Однако, учитывая, что парламентское большинство составляет “Слуга народа“, исход голосования можно предсказать с почти стопроцентной уверенностью. При этом все потенциальные покупатели земли будут иметь равные условия.
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Для отечественных аграриев не буде никаких преференций и исключений, и купить землю сможет любой предприниматель, зарегистрировавший свой бизнес в Украине и, соответственно, готовый платить здесь налоги.
“Нам нужно избрать модель, дающую наибольший экономический рост. Это значит, что нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать“, - утверждает премьер.
Однако его идея сразу же подверглась критике с нескольких флангов. В частности, политический эксперт Янина Соколовская считает, что власть умышленно попытается дестабилизировать работу отечественных агрохолдингов, дабы искусственно снизить цену земли и заставить владельцев сбыть ее за бесценок. При таких условиях она не исключает больших спекуляций на рынке земли, когда ее выкупят по запредельно низким ценам, а затем уже будут сбывать новым хозяевам по высокой стоимости.
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Примерно такие же опасения высказывает и президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситца.
Еще дальше в своих опасениях пошел глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун. Он считает, что украинскую землю могут скупить российские бизнесмены, которые могут не только оказаться неэффективными хозяевами, но и откровенно вредить экономике Украины.
«Рынок земли – это не только вопрос каждого гражданина, но и вопрос национальной безопасности нашей страны», - подытожил он свои опасения.
Ранее мы сообщали, что известно о самом новом премьер-министре Украины Алексее Гончаруке. В частности, в прошлом году он получил 1 789 972 гривен дохода от своей предпринимательской деятельности и 60 772 гривны зарплаты.
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