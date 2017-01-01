Гончарук: Нам нужно позволить операции с землей для всех

Новый премьер-министр Украины хочет открыть украинский рынок земли для зарубежных покупателей.

Премьер считает, что рынок земли должен быть абсолютно открытым для всех

Никаких преференций для отечественных покупателей на украинском рынке земли не предвидится. Землю будут готовы продать любому покупателю с деньгами. Однако для этого он обязан выполнить одно обязательное условие: зарегистрироваться в Украине как юридическое лицо. Об этом сообщил недавно назначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телепрограммы “Свобода слова“ на канале ICTV.

Отечественные и зарубежные покупатели должны иметь равные права на земельном рынке, который намереваются открыть в Украине уже в ближайшее время. Вопрос об отмене моратория на продажу украинских сельскохозяйственных угодий – уже почти решенный вопрос. Осталась формальность: проголосовать его в Раде. Однако, учитывая, что парламентское большинство составляет “Слуга народа“, исход голосования можно предсказать с почти стопроцентной уверенностью. При этом все потенциальные покупатели земли будут иметь равные условия.

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Для отечественных аграриев не буде никаких преференций и исключений, и купить землю сможет любой предприниматель, зарегистрировавший свой бизнес в Украине и, соответственно, готовый платить здесь налоги.

“Нам нужно избрать модель, дающую наибольший экономический рост. Это значит, что нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать“, - утверждает премьер.

Однако его идея сразу же подверглась критике с нескольких флангов. В частности, политический эксперт Янина Соколовская считает, что власть умышленно попытается дестабилизировать работу отечественных агрохолдингов, дабы искусственно снизить цену земли и заставить владельцев сбыть ее за бесценок. При таких условиях она не исключает больших спекуляций на рынке земли, когда ее выкупят по запредельно низким ценам, а затем уже будут сбывать новым хозяевам по высокой стоимости.

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Примерно такие же опасения высказывает и президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситца.

Еще дальше в своих опасениях пошел глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун. Он считает, что украинскую землю могут скупить российские бизнесмены, которые могут не только оказаться неэффективными хозяевами, но и откровенно вредить экономике Украины.

«Рынок земли – это не только вопрос каждого гражданина, но и вопрос национальной безопасности нашей страны», - подытожил он свои опасения.

Ранее мы сообщали, что известно о самом новом премьер-министре Украины Алексее Гончаруке. В частности, в прошлом году он получил 1 789 972 гривен дохода от своей предпринимательской деятельности и 60 772 гривны зарплаты.

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