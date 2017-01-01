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Ноу-хау: на границе Украины с Румынией обнаружили "портал" для переправки сигарет

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Сигареты из нашей страны в Румынию должны были переправлять по трубопроводу.
Трубопровод для сигарет залегал под землей
Трубопровод для сигарет залегал под землей
www.facebook.com/DPSUkraine

Недостроенный трубопровод, состоящий из канализационных труб, однако не предназначенный канализации, обнаружили украинские пограничники, сообщается на странице Госпогранслужбы в Фейсбук.

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Сие сооружение обнаружили стражи границы из Черновицкого погранотряда. Рядом с недостроенным трубопроводом располагались припрятанные стройматериалы, которые изобретательные контрабандисты еще не успели спрятать под землю. Сам будущий “сигаретопровод“, естественно, строился под землей. Здесь же обнаружили и 120 метров сине-желтой (как символично!) тесьмы, из которой, очевидно, должны были обустроить конвейер для перетягивания тюков с сигаретами за границу.

Достроить
Достроить "сигаретопровод" не успели
www.facebook.com/DPSUkraine

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Пограничники отмечают, что это не единственный способ контрабандной доставки сигарет через границу. Для своего промысла контрабандисты используют не только наземные способы доставки, но и, как видим, подземные, и даже воздушные. Ибо совсем недавно был обнаружен дельтаплан, который также должен был доставить на территорию Румынии курево, произведенное в Украине.

Напомним, что в Украине установлены единые упрощенные правила транзита товаров. все прохождения товаров будут контролироваться национальной электронной транзитной системой.

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