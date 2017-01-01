Дмитрий Дубилет взбешен: Он хочет отменить в документах один пункт

Министр считает, что у граждан не нужно на каждом шагу спрашивать согласия на обработку их персональных данных.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет недоумевает, зачем едва ли не в каждом документе клиенты должны обязательно подписывать согласие на обработку персональных данных. Об этом он написал гневный пост в своем Фесбук.

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“Есть один документ, который меня просто бесит — Згода на обробку персональних даних. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR (общий регламент по защите данных) и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ“, - пишет чиновник.

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Далее он пишет, что согласие на обработку персональных данных – это сам по себе разумеющийся факт, не требующий отдельной “бумажки“, которую подсовывают клиенту. И его вполне можно внести одним из пунктов в общий документ.

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“Хочу от этого заявления, где можно, избавиться“, - подытоживает Дмитрий убилет и просит посетителей своей страницы писать в комментариях, где и когда им предлагали подписывать такой документ.

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Напомним, что Верховная Рада позаботилась о защите прав потребителей финансовых услуг. Теперь банки будут обязаны давать исчерпывающую информацию по кредитам.

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