Социальные инспекторы смогут проверять условия проживания
В Минсоцполитике прокомментировали самые распространенные вопросы граждан о получении субсидий с 1 октября. В частности, о работе социальных инспекторов.
Об этом сообщает пресс-служба.
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“Социальная защита населения - одно из важнейших направлений политики любой страны. Очень важно, чтобы в трудное для страны время социальная поддержка государства попадала тем, кто больше всего в ней нуждается. С целью контроля правильности предоставления, в частности, жилищных субсидий и использования средств с 2001 года в Украине введена социальная инспекция“ – говорится в сообщении.
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“Социальные инспекторы проверяют достоверность сведений, влияющих на право и размер жилищной субсидии. Проверка осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами, в частности о наличии квартир, домов, транспортных средств и тому подобное“ – дополнили в министерстве.
Также в исключительных случаях может быть осуществлено обследование материально-бытовых условий проживания домохозяйства.
- Чем грозят проверки субсидий?
- Если гражданин предоставил достоверные данные, то ничем.
- В противном случае - возвращением выплаченной субсидии.
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