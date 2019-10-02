Социальные инспекторы смогут проверять условия проживания

В случае, если субсидиант пойман в недостоверной информации, то помощь придется вернуть.

В Минсоцполитике прокомментировали самые распространенные вопросы граждан о получении субсидий с 1 октября. В частности, о работе социальных инспекторов.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Социальная защита населения - одно из важнейших направлений политики любой страны. Очень важно, чтобы в трудное для страны время социальная поддержка государства попадала тем, кто больше всего в ней нуждается. С целью контроля правильности предоставления, в частности, жилищных субсидий и использования средств с 2001 года в Украине введена социальная инспекция“ – говорится в сообщении.

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“Социальные инспекторы проверяют достоверность сведений, влияющих на право и размер жилищной субсидии. Проверка осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами, в частности о наличии квартир, домов, транспортных средств и тому подобное“ – дополнили в министерстве.

Также в исключительных случаях может быть осуществлено обследование материально-бытовых условий проживания домохозяйства.

Чем грозят проверки субсидий?

Если гражданин предоставил достоверные данные, то ничем. В противном случае - возвращением выплаченной субсидии.

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского

в бюджете-2020.

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