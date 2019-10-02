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Социальные инспекторы смогут проверять условия проживания

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В случае, если субсидиант пойман в недостоверной информации, то помощь придется вернуть.
Проверки условий проживания будут проводиться в исключительных случаях
Проверки условий проживания будут проводиться в исключительных случаях
depositphotos.com

В Минсоцполитике прокомментировали самые распространенные вопросы граждан о получении субсидий с 1 октября. В частности, о работе социальных инспекторов.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Социальная защита населения - одно из важнейших направлений политики любой страны. Очень важно, чтобы в трудное для страны время социальная поддержка государства попадала тем, кто больше всего в ней нуждается. С целью контроля правильности предоставления, в частности, жилищных субсидий и использования средств с 2001 года в Украине введена социальная инспекция“ – говорится в сообщении.

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“Социальные инспекторы проверяют достоверность сведений, влияющих на право и размер жилищной субсидии. Проверка осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами, в частности о наличии квартир, домов, транспортных средств и тому подобное“ – дополнили в министерстве.

Также в исключительных случаях может быть осуществлено обследование материально-бытовых условий проживания домохозяйства.

  • Чем грозят проверки субсидий?
  1. Если гражданин предоставил достоверные данные, то ничем.
  2. В противном случае - возвращением выплаченной субсидии.

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского
в бюджете-2020.

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Теги: субсидия, Украина, Минсоцполитики, социальные инспекторы
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.10.2019, 14:33
Оценка:  0
гость
Думается что размер взятки инспектору составит до 50% предполагаемой к возврату суммы субсидии
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