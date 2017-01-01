В Украине начался финальный этап разделения ГТС

Успешная сертификация Оператора ГТС является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Компания Оператор ГТС Украины подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Успешная сертификация станет финальным этапом проекта по отделению оператора ГТС – анбандлинга, сообщается на сайте компании в пятницу, 4 октября.

Анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Читай также: Коболев разъяснил, какой будет "механика" анбандлинга "После прохождения сертификации ООО Оператор ГТС Украины получит полномочия для осуществления транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС также является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа по территории Украины с 1 января 2020 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что документы для получения сертификации подготовлены в сотрудничестве с международными консультантами и экспертами. Заявка соответствует требованиям украинского законодательства и энергетических директив ЕС и предусматривает отделение оператора по модели ISO (Independent System Operator).

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Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в Нафтогазе, тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне. Таким образом, анбандлинг завершится после выведения ООО Оператор ГТС Украины из состава группы Нафтогаз и передачи его в собственность и управление компании Магистральные газопроводы Украины, которая подчинена Министерству финансов.

Кроме сертификации, для завершения анбандлинга необходимо принять ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат полную имплементацию требований Третьего энергопакета в регуляторную базу Украины.

Ранее в России заявляли, что если Украина успеет это сделать до конца года, то тогда Газпром подпишет новый транзитный договор на европейских правилах.

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