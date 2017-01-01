"Возвращение блудного сына": УЗ вернули в управление Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры заявил скором завершении реформы Укрзализныци.

АО Укрзализныця возвращена в управление Министерства инфраструктуры. О решении сообщил министр Владислав Криклий в Facebook. Об этом сообщают Финансы.bigmir.net.

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“Возвращение блудного сына. Решением правительства Укрзализныцю вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры. Спасибо премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку в преодолении последствий странных коалиционных договоренностей предыдущего правительства“, - заявил министр.

Также Владислав Криклий анонсировал завершение реформы УЗ.

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“Реформа Укрзализныци, которая должна была начаться еще три года назад, наконец состоится. УЗ будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO)“ – подчеркнул министр.

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“Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза“ – продолжил он.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныцю планируют разделить на три компании. По его словам, один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. Второй оператор займется убыточными пассажирскими перевозками, а третий – грузовыми перевозками, которые генерируют прибыль для государства.

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