Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кто из европейцев зарабатывает больше всех

Комментариев: 0
Украина — одна из самых бедных стран.
Украинцы - одни из самых бедных в Европе
Украинцы - одни из самых бедных в Европе
depositphotos.com

Не секрет, что украинцы получают далеко не самые высокие зарплаты в Европе. Аренда или покупка жилья — одна из самых базовых потребностей человека. Сколько недвижимости среднестатистический гражданин сможет арендовать или купить на свою зарплату в Украине и в странах ЕС? Об этом сообщает nedviga-pro.

Читай также: Украинцы в разы отстают от европейцев в благосостоянии

Средняя зарплата в Украине и в странах ЕС

Средний уровень зарплаты в ЕС и Украине
Средний уровень зарплаты в ЕС и Украине
nedviga-pro

Как видим, самая высокая чистая зарплата в Дании – 2588 евро. Следующие в списке Германия (2323 евро) и Франция (2130 евро). Самая низкая зарплата в Украине – 307 евро, на втором месте с конца идет Болгарии (590 евро). Также следует обратить внимание на процент налога. Например, в Дании этот показатель превышает 50%. Это свидетельствует о том, что большую часть своей зарплаты люди отдают государству.

Аренда жилья в европейских столицах

Сколько месяцев гражданин страны может прожить на свою зарплату в арендованном жилье?

Средняя стоимость аренды жилья в ЕС и Украине
Средняя стоимость аренды жилья в ЕС и Украине
nedviga-pro

По таблице видно, что несмотря существенную разницу в зарплатах, количество арендованных месяцев не сильно отличаются (если отбросить крайние показатели Германии и Украины).

Читай также: Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business-2020

Но немцы, как видим, чувствуют себя наиболее комфортно. Одна зарплата позволяет им арендовать жилье два месяца. Украинец на свое зарплату не сможет прожить и месяца в своем съемном жилище.

Стоимость жилья в европейских столицах ( за кв. м.)

Наилучшие показатели демонстрируют греки.

Средняя цена жилья за кв.м. в ЕС и Украине
Средняя цена жилья за кв.м. в ЕС и Украине
nedviga-pro

Несмотря на то, что стоимость кв. м в Киеве одна из самых дешевых в Европе, среднестатистический украинец может купить лишь 0,25 кв. м жилья. И это третье место с конца.

Напомним, что недавно появился список незаконных строек Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: ЕС, зарплата, аренда, уровень жизни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь