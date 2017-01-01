Кто из европейцев зарабатывает больше всех

Украина — одна из самых бедных стран.

Не секрет, что украинцы получают далеко не самые высокие зарплаты в Европе. Аренда или покупка жилья — одна из самых базовых потребностей человека. Сколько недвижимости среднестатистический гражданин сможет арендовать или купить на свою зарплату в Украине и в странах ЕС? Об этом сообщает nedviga-pro.

Читай также: Украинцы в разы отстают от европейцев в благосостоянии

Средняя зарплата в Украине и в странах ЕС

Средний уровень зарплаты в ЕС и Украине nedviga-pro

Как видим, самая высокая чистая зарплата в Дании – 2588 евро. Следующие в списке Германия (2323 евро) и Франция (2130 евро). Самая низкая зарплата в Украине – 307 евро, на втором месте с конца идет Болгарии (590 евро). Также следует обратить внимание на процент налога. Например, в Дании этот показатель превышает 50%. Это свидетельствует о том, что большую часть своей зарплаты люди отдают государству.

Аренда жилья в европейских столицах

Сколько месяцев гражданин страны может прожить на свою зарплату в арендованном жилье?

Средняя стоимость аренды жилья в ЕС и Украине nedviga-pro

По таблице видно, что несмотря существенную разницу в зарплатах, количество арендованных месяцев не сильно отличаются (если отбросить крайние показатели Германии и Украины).

Читай также: Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business-2020

Но немцы, как видим, чувствуют себя наиболее комфортно. Одна зарплата позволяет им арендовать жилье два месяца. Украинец на свое зарплату не сможет прожить и месяца в своем съемном жилище.

Стоимость жилья в европейских столицах ( за кв. м.)

Наилучшие показатели демонстрируют греки.

Средняя цена жилья за кв.м. в ЕС и Украине nedviga-pro

Несмотря на то, что стоимость кв. м в Киеве одна из самых дешевых в Европе, среднестатистический украинец может купить лишь 0,25 кв. м жилья. И это третье место с конца.

Напомним, что недавно появился список незаконных строек Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram