Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине появятся платные дороги

Комментариев: 0
4 украинские автомагистрали хотят сделать концессионными.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
facebook.com/strumkovskij

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили о планах развития концессионных проектов в Украине. Речь идет о создании 4 концессионных дорог, а также о сдаче в концессию нескольких портов, аэропортов и вокзалов. Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Читай также: Социологи выяснили, сколько в Украине экономических оптимистов

Сразу стоит отметить, что концессия - это форма партнерства между государством и предпринимателями. Она предусматривает передачу объектов государственной собственности во временное пользование частным предприятиям. Это означает, что некоторые услуги, предоставляемые такими объектами, станут платными.

Государство планирует сделать концессионным следующие дороги:

 

  •     М-06 Львов-Стрый
  •     М-09 Львов-Тернополь
  •     Шь-05 Киев-Белая Церковь
  •     М-10 Львов-Краковец.


Также готовятся проекты концессий на аэропорты в Херсоне, Черновцах, Запорожье. Эта же новость касается и нескольких железнодорожных вокзалов: Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева, Чопа.

Читай также: Укрзализныця готовится к размещению акций

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, от концессии вокзалов государство может получить около 20 млн долларов.

Напомним, проезд для иностранцев по дорогам Украины станет платным.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  
 

Поделись:
Теги: платные дороги, инфраструктура, Мининфраструктуры, Криклий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь