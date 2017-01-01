В Украине появятся платные дороги

4 украинские автомагистрали хотят сделать концессионными.

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили о планах развития концессионных проектов в Украине. Речь идет о создании 4 концессионных дорог, а также о сдаче в концессию нескольких портов, аэропортов и вокзалов. Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

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Сразу стоит отметить, что концессия - это форма партнерства между государством и предпринимателями. Она предусматривает передачу объектов государственной собственности во временное пользование частным предприятиям. Это означает, что некоторые услуги, предоставляемые такими объектами, станут платными.



Государство планирует сделать концессионным следующие дороги:

М-06 Львов-Стрый

М-09 Львов-Тернополь

Шь-05 Киев-Белая Церковь

М-10 Львов-Краковец.



Также готовятся проекты концессий на аэропорты в Херсоне, Черновцах, Запорожье. Эта же новость касается и нескольких железнодорожных вокзалов: Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева, Чопа.

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По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, от концессии вокзалов государство может получить около 20 млн долларов.

Напомним, проезд для иностранцев по дорогам Украины станет платным.



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