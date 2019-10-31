ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год
Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов – до 1,5-1,75%.
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 30 октября, третий раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, сообщает пресс-служба регулятора.
Читай также: Биржи США закрылись преимущественно в плюсе
В пользу снижения проголосовали восемь из 10 членов федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Кроме того, FOMC пообещал расширить критерии оценки при определении сроков и размера будущих корректировок диапазона ставки.
Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом. Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря.
Следует напомнить, что базовая ставка – процент, под который банки предоставляют друг другу беззалоговые кредиты на одни сутки.
Читай также: Нефтяной кризис: саудовские акции обвалились
Повышение ставки приводит к уходу инвесторов в активы США, что означает укрепление курса доллара и снижение цен на сырьевые товары.
Низкая учетная ставка приводит к снижению курса доллара, скачку цен на сырье и переориентации инвесторов на развивающиеся рынки.
Напомним, Нафтогаз впервые купил газ на биржевых торгах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил