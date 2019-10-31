ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 30 октября, третий раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, сообщает пресс-служба регулятора.

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В пользу снижения проголосовали восемь из 10 членов федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).