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ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год

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Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов – до 1,5-1,75%.
Федрезерв США понизил базовую процентную ставку
Федрезерв США понизил базовую процентную ставку
Wikimedia Commons
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 30 октября, третий раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, сообщает пресс-служба регулятора.

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В пользу снижения проголосовали восемь из 10 членов федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Кроме того, FOMC пообещал расширить критерии оценки при определении сроков и размера будущих корректировок диапазона ставки.
 
Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом. Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря.

Следует напомнить, что базовая ставка – процент, под который банки предоставляют друг другу беззалоговые кредиты на одни сутки.

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Повышение ставки приводит к уходу инвесторов в активы США, что означает укрепление курса доллара и снижение цен на сырьевые товары.

Низкая учетная ставка приводит к снижению курса доллара, скачку цен на сырье и переориентации инвесторов на развивающиеся рынки.

Напомним, Нафтогаз впервые купил газ на биржевых торгах.

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Теги: ФРС, ФРС США, учетная ставка
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гость  (аноним)  31.10.2019, 12:42
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