Депутаты вернули криминальную ответственность за незаконное обогащение

Уголовный кодекс Украины дополнили соответствующей статьей .

Депутаты Верховной Рады поддержали возвращение в Уголовный кодекс статьи по наказанию за незаконное обогащение. Об это сообщается на сайте Верховной Рады.

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Решение поддержали 259 нардепов.

Законопроект утверждает, что Уголовный кодекс дополнен статьей 385. Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.



Преступлением будет считаться, если чиновник приобрел активы, которые на 15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан превышают законные доходы — это около 14,5 млн гривен.



Такие активы смогут быть предметом специальной конфискации. Если разница между приобретенными активами и законными доходами будет от 960 тыс гривен до 11,2 млн гривен, средства будут взиматься судом в гражданском порядке.

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Иски будет рассматривать Высший антикоррупционный суд, в который будут обращаться прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, нардепы предлагают новые правила растаможки автомобилей.

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