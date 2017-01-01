Когда в Украине запретят пластиковые пакеты

Если нардепы примут закон во втором чтении, то Украина присоединится к европейской практике уже в ближайшие годы.

Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект, который накладывает ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект поддержали 365 нардепов.

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Проект предусматривает, что с 1 января 2022 года в Украине будет запрещено распространять пластиковые пакеты в объектах розничной торговли, а также ресторанного хозяйства. Речь идет о пакетах толщиной до 50 мкм.

Стоит отметить, что ограничение не будет действовать на пакеты, которые являются биоразлагаемыми, а также очень легкие пластиковые пакеты — шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенных для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Также законопроект предлагает запретить распространение оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года, а также запретить склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов.

Пластиковые пакеты должны будут иметь соответствующую маркировку.

Нарушители закона будут обязаны платить штраф — от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а если нарушат закон повторно в течение трех лет, то — 200-500 необлагаемых минимумов.

Напомним, Маск внес пожертвование на посадку миллиона деревьев.

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