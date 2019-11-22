Украинцы смогут платить за газ по страховой цене, если стоимость резко возрастет.

Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения в размере около 7000 гривен за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью 24 каналу.

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Министр рассказал, что украинцам предложат страховую цену на газ. Таким образом граждане могут обезопасить себя, если в 2020 году цена на газ резко возрастет.

“Это так называемый рыночный инструмент под названием „контракты на будущее“. Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза большую“, — подчеркнул Оржель.

Министр добавил, что речь идет о цене в размере 7000 гривен за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа).

Сейчас цена газа для населения составляет 4899 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

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В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7000 гривен даже если цены на газ будут выше.

“Если же Украина подписывает договор на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, на то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет меньшая цена“, — пояснил Оржель.

Также министр подчеркнул, что украинцы смогут отказаться от этого предложения и платить по рыночным ценам, но тогда для них вырастут риски стремительного роста цены на газ.

Напомним, в Госстате показали, как каждый год в Украине растут цены.

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