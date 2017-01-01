Люди недовольны условиями труда и зарплатами.

Каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX.

Больше всех недовольны условиями труда специалисты в сфере сельского хозяйства (69%), производства (67%) и охраны (65%).

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Если говорить об уровне зарплаты, то становится понятно, почему 41% опрошенных указали, что совсем не удовлетворены своим доходом: более половины (59%) получают меньше 10 000 грн в месяц. Из них 37% зарабатывают до 7000 грн.



Первоочередными условиями на рабочем месте украинцы считают комфорт и безопасность (33% ответов). Для четверти респондентов более важна близость работы к дому, для 15% - современная техника и оборудование. В целом, наши граждане довольны условиями труда: 35% оценили их положительно, еще 34% - нейтрально.



Две трети опрошенных признают, что им повезло с графиком работы. Чаще всего работают полный рабочий день (47%), преимущества гибкого графика доступны 24% респондентов, посменно работают 2 из 10.

Больше всего довольных работников в в индустрии красоты (парикмахер, мастер маникюра, визажист и т.д.) – 67%; на стройке – 58%.

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Идеальный руководитель, по мнению респондентов, - тот, кто ставит понятные и реальные задачи — 64% респондентов ответили именно так. Он относится к подчиненным с уважением (58%), является сдержанным и уравновешенным (31%) и всегда готов прийти на помощь, подсказать (29%). С таким руководством работают 56% респондентов. Недовольных отношениями с руководителем всего 18%.



В своем коллективе украинцы больше всего ценят командную и слаженную работу (47% ответов). На втором месте оказалась отсутствие конфликтов - работать в гармонии с коллегами важно для каждого пятого респондента. Взаимной открытости и честности от коллег ожидают 16% опрошенных. В целом же, 65% положительно оценивают атмосферу в своем коллективе.

Больше всех недовольны условиями труда специалисты в сфере сельского хозяйства, производства и охраны blog.olx.ua

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