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Каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы

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Люди недовольны условиями труда и зарплатами.
Каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы
Каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы
depositphotos.com

Каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX.

Больше всех недовольны условиями труда специалисты в сфере сельского хозяйства (69%), производства (67%) и охраны (65%).

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Если говорить об уровне зарплаты, то становится понятно, почему 41% опрошенных указали, что совсем не удовлетворены своим доходом: более половины (59%) получают меньше 10 000 грн в месяц. Из них 37% зарабатывают до 7000 грн.

Первоочередными условиями на рабочем месте украинцы считают комфорт и безопасность (33% ответов). Для четверти респондентов более важна близость работы к дому, для 15% - современная техника и оборудование. В целом, наши граждане довольны условиями труда: 35% оценили их положительно, еще 34% - нейтрально.

Две трети опрошенных признают, что им повезло с графиком работы. Чаще всего работают полный рабочий день (47%), преимущества гибкого графика доступны 24% респондентов, посменно работают 2 из 10.

Больше всего довольных работников в в индустрии красоты (парикмахер, мастер маникюра, визажист и т.д.) – 67%; на стройке – 58%.

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Идеальный руководитель, по мнению респондентов, - тот, кто ставит понятные и реальные задачи — 64% респондентов ответили именно так. Он относится к подчиненным с уважением (58%), является сдержанным и уравновешенным (31%) и всегда готов прийти на помощь, подсказать (29%). С таким руководством работают 56% респондентов. Недовольных отношениями с руководителем всего 18%.

В своем коллективе украинцы больше всего ценят командную и слаженную работу (47% ответов). На втором месте оказалась отсутствие конфликтов - работать в гармонии с коллегами важно для каждого пятого респондента. Взаимной открытости и честности от коллег ожидают 16% опрошенных. В целом же, 65% положительно оценивают атмосферу в своем коллективе.

Больше всех недовольны условиями труда специалисты в сфере сельского хозяйства, производства и охраны
Больше всех недовольны условиями труда специалисты в сфере сельского хозяйства, производства и охраны
blog.olx.ua

Напомним, стало известно, сколько в октябре заработал Зеленский и его команда.

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Теги: работа, зарплата, уровень жизни
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