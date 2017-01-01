Куда делись деньги: Как определить, есть ли финансовое расстройство у человека

Согласно исследованию, деньги являются источником стресса №1 для 44% взрослых.

Думать о деньгах — это нормально. У всех людей на планете есть масса потребностей, большинство из которых можно удовлетворить только с помощью финансов. Согласно исследованию Northwestern Mutual, деньги являются источником стресса № 1 для 44% взрослых американцев, опережая личные отношения и работу. Более четверти опрошенных заявили, что финансовое беспокойство вызывало у них депрессию как минимум раз в месяц. Об этом пишет Delo.ua.

Но бывают ситуации, когда человек имеет финансовое расстройство — это пагубная модель финансового поведения. Такое поведение, как правило, влияет на жизнь человека в целом: его здоровье, отношения, работу и т. д.

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На первый взгляд, денежное расстройство может показаться простым вопросом перерасхода или недорасхода. По правде говоря, существует множество различных состояний с конкретными причинами и симптомами.

Компульсивные расходы. По различным оценкам, 6% людей имеют склонность к трате денег — то, что официально известно как навязчивое расстройство покупателя. Человек ходит по магазинам, чтобы получить прилив эндорфинов. Он много времени тратит на покупки. После того, как он это сделает, возникает раскаяние, чувство подавленности, и этот паттерн возникает снова и снова.

Накопление. Это расстройство наблюдается примерно у 2–6% населения. Это люди, которые не могут избавляться от своего имущества. Это могут быть даже самые бесполезные вещи, от которых другие люди избавились бы давным-давно.

Трудоголизм. Вы, вероятно, знаете пару людей, которые любят называть себя трудоголиками, как если бы это была положительная черта личности. Но настоящий трудоголизм — это расстройство, которое часто возникает из-за серьезного беспокойства или депрессии из-за плохого управления деньгами или страха, что денег никогда не будет достаточно.

Поэтому трудоголи становятся одержимы работой, они хотят заработать все больше и никогда не могут кому-то делегировать полномочия.

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Патологические азартные игры. Около 2,6% людей имеют склонность к азартным играм. Патологические игроки, так же как люди, подверженные компульсивным расходам, не способны противостоять своим импульсам и продолжают играть только ради того, чтобы испытать “азарт“ от игры.

Финансовая неверность. Это пример проблемного поведения, которое может не диагностироваться специалистами. Человек с таким расстройством скрывает от партнера или лжет ему по поводу своих финансовых возможностей. Исследование, проведенное CreditCards.com, показало, что 19% взрослых американцев, живущих в постоянных отношениях, скрывают суммы своих заработков, сбережения или кредитные карты от своего партнера.

Финансовые возможности. Это расстройство касается состоятельных людей, которые содержат взрослых детей или других членов семьи, что является одной из самых больших угроз для их собственного финансового благополучия. Данное расстройство вредит не только самому человеку, но и тем, кого он содержит, поскольку они никогда не научаться отвечать за деньги.

Финансовая зависимость. Это другая сторона медали. Речь идет о людях, которые финансово зависят от другого человека. Но при этом такое положение их не устраивает.

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Финансовая запутанность. Это расстройство, также известное как финансовый инцест, определяется как случай, когда взрослый человек делится несоответствующей финансовой информацией с ребенком. Например, человек с финансовой запутанностью, чтобы избежать общения с кредиторами, просит ребенка ответить на звонок или, например, делится с ребенком финансовыми подробностями развода. Это заставляет детей чувствовать себя неуверенно и приводит к проблемам во взрослой жизни.

Финансовый отказ. Это расстройство подразумевает игнорирование всех вопросов, касающихся финансов человека. К примеру, он никогда не смотрит счета, которые нужно оплатить и категорически отказывается общаться с кредиторами. Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что денежное расстройство может также основываться на убеждениях о том, что деньги грязные, непросветленные или недуховные. Часто это расстройство связано с низким уровнем дохода.

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