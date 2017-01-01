Как не попасть на обман в Черную пятницу

Эксперт рассказал об уловках продавцов.

Реальные большие скидки на распродажах в честь Черной пятницы в Украине найти достаточно сложно. О популярных схемах обмана покупателей в преддверии Черной пятницы 29 ноября рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, пишет Obozrevatel.

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Эксперт утверждает, что если для США скидки в 80-90% - это норма, то в Украине система работает немного не так.

Некоторые магазины действительно могут снизить цены, но не на весь ассортимент, а на одну-две-три позиции. Это позволит им утверждать, что “у нас реально товар со скидкой 85%“.

“Количество этого товара будет ограничено. И, возможно, он будет неинтересен широким слоям покупателей“, – уточнил Несмиянов.

Как попасть на настоящие скидки

Эксперт утверждает, что самые большие скидки зачастую делаются на устаревшие модели техники или старые коллекции одежды.

“Все новое вряд ли будут распродавать за бесценок. А вот старые сезоны могут выйти в продажу с достаточно серьезной скидкой. Но мы должны понимать, что накрутка на вещах – до 300%. То есть, продавая даже за 75%, магазины все равно выйдут в плюс или хотя бы в ноль“, – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что реальные распродажи проводятся в больших городах.

“В Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре… В маленьких городах просто ужас будет стоять. У небольшого бизнеса нет оборотных средств, и он просто манипуляциями занимается: повышает цены, а потом на “черную пятницу“ их типа опускает. Т.е. подняли на 40%, а скидку дают 30%“, – объяснил активист.

Нечестные манипуляции

Нередко продавцы умудряются продумывать целые схемы, как не остаться в убытке, но и покупателей привлечь.

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Несмиянов порекомендовал покупателям быть осторожными и внимательными. Один из популярных “трюков“ – переклеивание ценников с завышением стоимости.

“Я прихожу в обычный магазин, а там уже приготовлена куча стикеров. Была цена 149, стала… 199! Завтра, даже если они дадут скидку 25%, они будут продавать по той же стоимости, по которой они продавали до этого. Это у нас стандартная манипуляция. И это сетевой магазин!“ – возмутился он.

Продавцы не признаются в своих схемах, утверждают, что все прозрачно.

Еще одна распространенная схема – продажа вещей “в нагрузку“.

“Вам могут продать куртку, а сверху постараться продать шарф. На чем-то вы сэкономите, а на чем-то – проиграете. Т.е. иногда стоит купить отдельно куртку, а отдельно – шарф. Это экономно“, – посоветовал он.

Также эксперт поделился мнением, какие покупки не стоит совершать в Черную пятницу. Прежде всего, это касается тех товаров, которые не подлежат возврату: белье, перчатки, украшения, постельное белье.

Напомним, стало известно, что будут покупать украинцы и сколько готовы потратить в Черную пятницу.

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