Black Friday: Что будут покупать украинцы и сколько готовы потратить

Мужчины, как правило, тратят в этот день больше денег, чем женщины.

Мужчины, как правило, тратят в этот день больше денег, чем женщины depositphotos.com

Black Friday уже приближается. Как планируют провести этот день украинцы, что хотят купить и сколько обычно тратят, пишет портал Рicodi.com.

Читай также: Украинцы смогут брать кредиты на покупку земли - Милованов

В этом году Черная пятница — это 29 ноября. Изначально день тотальных распродаж придумали в США, но потом такая традиция распространилась на весь мир.



Черная пятница - не единственный день больших распродаж в ноябре. Во многих странах 11.11 отмечается Всемирный день шопинга, известный также как День холостяка. Праздник родился в Китае и привлекает огромными скидками любителей сэкономить на онлайн- заказах. В Украине распродажа 11.11 еще не успела набрать такой большой популярности, но все больше украинцев начинают совершать покупки в интернет-магазинах Дальнего Востока.



Наибольшей популярностью в Украине пользуется Черная пятница. 74% опрошенных украинцев, которые принимают участие в ноябрьских распродажах, утверждают, что больше всего покупают именно в Черную пятницу. 25% шопятся и в Черную пятницу, и в день шопинга. И только 1% совершают покупки лишь в день шопинга.

Большинство украинцев пользуются распродажами именно в Черную пятницу picodi.com

Наибольший рост интереса к распродаже в Черную пятницу зафиксирован среди жителей Ужгорода.

Стоит отметить, что женщины более заинтересованы в возможности сэкономить на распродажах: 77% опрошенных украинок примут участие в акции Black Friday, а это на 15% больше, чем покупателей-мужчин.

Читай также: В Киеве сократился уровень продаж нового жилья

Однако в Украине и женщин, и мужчин можно смело называть шопоголиками, ведь в среднем они покупают одинаковое количество товаров. Однако мужчины тратят в два раза больше денег, чем женщины! Среднестатистический украинец готов потратить 4165 гривен, а украинка - 2557 гривен.

Чаще всего покупают одежду и обувь picodi.com

Похожими мужчины и женщины оказались в выборе товаров. Украинцы в Черную пятницу покупают одежду и обувь. Третье место в женском рейтинге занимает косметика, а у мужчин - электроника. Именно покупка новых гаджетов может объяснять такую ​​разницу между женскими и мужскими расходами в Черную пятницу.

Читай также: Кто из европейцев зарабатывает больше всех

С каждым годом растет популярность покупок через интернет, а Черная пятница и Всемирный день шопинга этому только способствуют. 23% участников опроса ответили, что будут покупать необходимые товары со скидками именно онлайн, 18% приняли решение отправиться за покупками в торговые центры.

Напомним, в министерстве объяснили причину скачков цен на овощи и фрукты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram