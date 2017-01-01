Нафтогаз назвал цену на газ для промышленности
НАК Нафтогаз Украины опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования - 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
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В Нафтогазе отметили, что предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
“В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)“, - говорится в сообщении.
По сравнению с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменены, отметили в пресс-службе.
Напомним, Коболев назвал сроки завершения разделения Нафтогаза.
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