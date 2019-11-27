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Газ может подорожать до 13 тысяч гривен - СМИ

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Цены на газ взлетят с нового года, если не будет подписан контракт на транзит с РФ. При этом украинцам предоставят "страховую" цену.
Дешевого газа с нового года не будет, узнали СМИ
Дешевого газа с нового года не будет, узнали СМИ
depositphotos.com

С нового года цены на газ для населения могут подскочить до 12,9 тысяч гривен за тысячу кубометров. Как пишет ЭП в среду, 27 ноября, это может произойти в случае неподписания нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ.

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При этом отмечается, что правительство предложит населению “страховую“ цену в размере 7 тысяч гривен.

По словам источника в правительстве, предлагается обязать Нафтогаз поставлять желающим газ по фиксированной цене на первый квартал и апрель, то есть с 1 января до 30 апреля 2020 года.

Цена - 6834 грн за тыс куб м с НДС без учета стоимости транспортировки, распределения и наценки облгазов.

“Если клиент отказывается от этой услуги, НАК будет поставлять газ по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями. Какими они могут быть после Нового года – ключевой вопрос. Все зависит от того, удастся ли подписать новый транзитный контракт с Газпромом“, – говорится в статье.

По данным издания, при отсутствии транзита с 1 января цены на газ могут вырасти до 12,9 тыс грн с НДС и без транспортировки.

Отмечается, что документ требует согласования с Минэкономики, Минфином и Минюстом, однако зеленый свет от главного кредитора Украины у чиновников уже есть.

По данным издания, МВФ, не против инициативы правительства по фиксированным ценам.

Напомним, Нафтогаз назвал цену на газ для промышленности.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ
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Комментариев (2)
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GAZ  (аноним)  27.11.2019, 12:56
Оценка:  +1
GAZ
Это который летом закупили по дешевке?
SINOBI-LIFE    27.11.2019, 13:19
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Ну да,а какой же ещё!!!
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