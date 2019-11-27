Что может предпринять власть, чтобы не отдать ПриватБанк Коломойскому

В ближайшее время состоится решающее судебное заседание .

19 декабря состоится апелляция по делу о законности национализации ПриватБанка. Конечно, пока не известно, проиграет государство дело или нет. Какие возможны сценарии при положительном решении суда (в пользу государства) и отрицательном, пишет Liga.net.

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Игорь Коломойский, конечно же, уверен, что банк вернут в его собственность. Недавно в интервью KyivPost олиграх заявил:

“В МВФ знают, что ПриватБанк в ближайшее время будет возвращен мне“.

Но в скором времени ситуацию прояснит решение суда. Само заседание состоится в Шестом апелляционном суде Киева.

“Главная проблема в том, что какое бы решение суда мы ни получили, вряд ли нам будет понятно, что с этим делать“, – говорит собеседник издания в одной из госструктур, участвовавших в национализации ПриватБанка в 2016 году.

Стоит отметить, что тема ПриватБанка — одна из ключевых в ведении переговоров с МВФ. После сентябрьского визита миссии Фонда в Киев стало понятно: власти должны дать гарантии (причем не только устные, но и законодательные), что Коломойский не получит банк обратно. Именно от этого зависит будущее новой программы финансирования Украины.

Такие условия МВФ ставит для того, чтобы Украина показала, что власть независима и на ее решения не влияют олигархические структуры.

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Сегодня перед НБУ, Фондом гарантирования и Кабмином стоит задача придумать, как законодательно исключить ренационализацию, несмотря на решения судов.

Для этого разрабатывается законопроект, который обещают вынести на рассмотрение парламентариев уже до конца этой недели.

Если же Коломойский все-таки выиграет суд, то правительство не планирует сдаваться. Приват будет снова национализирован, но на сей раз по другой процедуре:

Минфин забирает деньги . Условие для возврата акций Коломойскому – аннулирование сделки, в которой Минфин купил 100% банка за 1 гривню.



. Условие для возврата акций Коломойскому – аннулирование сделки, в которой Минфин купил 100% банка за 1 гривню. Приват снова признают банкротом . Без денег Минфина капитал станет отрицательным. НБУ придется признать банк неплатежеспособным и отправить его в Фонд гарантирования.



. Без денег Минфина капитал станет отрицательным. НБУ придется признать банк неплатежеспособным и отправить его в Фонд гарантирования. Фонд станет менеджером банка . Ключевой элемент плана. На этом этапе Фонду нужно полноценно заменить собой руководство ПриватБанка.



. Ключевой элемент плана. На этом этапе Фонду нужно полноценно заменить собой руководство ПриватБанка. Государство снова купит банк. По оценкам НБУ и правительства, на спокойную национализацию ПриватБанка (без юридических лазеек для экс-собственников и безпроблемной докапитализацией) уйдет примерно 1-1,5 месяца.

“Вне зависимости от результата, нас, скорее всего, ждет кассационная жалоба проигравшей стороны. Вероятно, процесс будет длиться, по меньшей мере, до конца мая, но если дело будет передано Большой палате Верховного суда, все может затянуться“, - говорит руководитель хозяйственной практики ЮФ Горецкий и партнеры Святослав Святюк.

Пока позиция НБУ, Кабмина и Офиса президента — единая: Коломойский не получит обратно ПриватБанк.

“Если суд признает национализацию незаконной, нужно будет вернуть то, что было до капитализации, а это невозможно, – рассказывал Liga.net один из ключевых представителей команды президента Владимира Зеленского. – В таком случае речь может идти только о компенсации“.

Коломойский ранее также говорил о компенсации. Олигарх не против, если ему выплатят 2 млрд долларов.

Напомним, букмекеры оценили шансы возвращения ПриватБанка Коломойскому.

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